UBS São Caetano vai integrar o sistema Agenda+, em Caxias do Sul

A partir desta quarta-feira (10) a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Caetano passa a integrar o sistema Agenda+, a central de agendamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), de Caxias do Sul.
Os agendamentos para a UBS São Caetano serão realizados sempre às quartas-feiras, das 13h às 16h30min, por meio do telefone (54) 3290-4485. Para marcar a consulta, é necessário passar o CPF e o nome completo. O atendente vai conferir os dados do Cartão SUS.
Com a nova inclusão da UBS São Caetano, o programa que serve para marcar consultas médicas com clínico geral para pessoas, a partir de 13 anos, passa a contabilizar 21 unidades básicas no sistema.
As consultas para agendamento também realizam acompanhamento de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, etc.); e o acompanhamento de transtorno mental leve (pessoas em uso contínuo de medicamento e que são acompanhadas na UBS).
A SMS reforça a importância dos usuários informarem com antecedência, caso não possam comparecer à consulta marcada, para que a vaga possa ser redirecionada a outra pessoa que esteja aguardando atendimento. O Agenda+ é voltado exclusivamente para pacientes de Caxias do Sul, vinculados às unidades participantes do sistema.
Os horários de atendimento da central são de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.
Feriados e pontos facultativos
A Central de agendamentos não atenderá nos feriados e pontos facultativos do município, nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro, além de 1º e 2 de janeiro. Os horários para as UBSs atendidas nestas datas serão agendados na próxima semana.
Confira o funcionamento da central Agenda+:
Segundas
- Manhã: UBSs Ana Rech, Cristo Redentor, Eldorado
- Tarde: Desvio Rizzo
Terças
- Manhã: UBSs Bela Vista, Cruzeiro, Rio Branco
- Tarde: Galópolis, Reolon
Quartas
- Manhã: UBSs Esplanada, Centenário e Fátima Baixo, e São Caetano
- Tarde: Planalto Rio Branco
Quintas
- Manhã: UBSs Santa Lucia Cohab, São José
- Tarde: Centro de Saúde
Sextas
- Manhã: UBSs Alvorada, Mariani, São Leopoldo
- Tarde: Fátima Alto