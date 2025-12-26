Troca de presentes de Natal movimenta o comércio de Caxias; confira os direitos do consumidor

Avenida Júlio registrou trânsito considerável de pedestres. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não gostou da cor da camiseta? Tênis não serviu? A peça tinha defeito? Esses são alguns motivos que levam as pessoas a trocarem os presentes que receberam no Natal. Na manhã seguinte ao feriado, nesta sexta-feira (26), as lojas da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, registraram procura leve por essa opção concedida ao consumidor.

Dos 17 clientes atendidos na Reggla, 15 queriam trocar produtos, segundo o balanço da gerente da loja, Marisete Brandão. A maioria foi atrás de um tamanho diferente do calçado que recebeu.

— Teve cliente que veio trocar e adquiriu mais produtos, então foi um ponto bem positivo. Ainda temos uma expectativa boa para as compras para o Ano-Novo — comenta Marisete.

Na loja Pompéia, o guichê de troca tinha uma fila constante e que passava de cinco pessoas em alguns momentos. Segundo a subgerente, Marina Portes, ainda assim a demanda por trocas é menor em relação ao ano passado. Ela justifica que boa parte das compras ocorreram ao longo do mês de dezembro. Entre os itens mais trocados estão vestuário adulto e infantil e peças de cama, mesa e banho.

"Teve cliente que veio trocar e adquiriu mais produtos", comemorou a gerente Marisete Brandão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na Brisa Calçados, foram registradas, até o fim da manhã, três trocas de tênis e sandálias que não haviam servido. Ariane Werner Gasparin, gerente da loja, afirma que, por outro lado, as trocas de presente de amigo secreto, brincadeira realizada normalmente ao longo do mês, foram altas. Em dezembro, até aqui, foram 172 trocas na Brisa.

Na Estilo Radical ainda estava calma a procura por troca de produtos na manhã desta sexta-feira. A gerente do estabelecimento, Cristiane Cacciamani, entende que uma parcela considerável dos clientes emendou a quinta de Natal com o fim de semana para viajar. Ela projeta que a busca por trocas seja intensa na segunda-feira (29).

A autônoma Angélica Zutti Gomes, 32 anos, não quis deixar para os últimos dos 30 dias de limite para troca e levou a filha, Yasmin, nesta sexta, para escolher uma nova bermuda:

— Ela ganhou uma bermuda de presente da madrinha no Natal, mas ficou um pouco apertada, então viemos trocar o tamanho e dar uma olhadinha na loja.

Os direitos do consumidor

O Procon esclarece o que determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre a troca de presentes e destaca que as regras variam conforme o tipo de compra realizada.

Nas compras feitas em lojas físicas, o CDC não obriga o estabelecimento a trocar produtos por motivo de gosto pessoal, tamanho, cor ou modelo. Nesses casos, a troca é considerada uma prerrogativa da loja.

Já nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou por telefone, o consumidor tem garantido o direito de arrependimento. O CDC assegura o prazo de até sete dias, contados a partir da data da compra ou do recebimento do produto, para desistir da aquisição, independentemente do motivo.