Geral

Não serviu?
Notícia

Troca de presentes de Natal movimenta o comércio de Caxias; confira os direitos do consumidor

Dos 17 clientes atendidos em uma das lojas consultadas na manhã desta sexta-feira, 15 queriam uma peça diferente daquela em que foram presenteados. Ainda assim, lojistas avaliaram movimentação como tranquila

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS