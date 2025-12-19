Trio é preso por tráfico de drogas em Vila Seca, em Caxias do Sul  

Porções de drogas, dinheiro, celulares e carabinas estão entre apreensões. Comunicação Social do 4º BPChq / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia de Choque, no distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul, resultou na prisão de três pessoas com envolvimento em tráfico de drogas.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (19). Durante a ação foram apreendidas 191 porções de crack, 626 pinos de cocaína, uma pedra de crack pesando 225g e seis porções de cocaína pesando 530g.

Leia Mais Mulher morre em acidente envolvendo duas caminhonetes na RS-122, em Campestre da Serra

Também foram encontradas 20 munições de .380, uma carabina de pressão da marca Rossi e duas carabinas de pressão pretas. Um veículo Renault Duster, bem como R$ 173 em espécie, celulares, tablet, câmeras de monitoramento e balança foram apreendidos.

Diante da situação, o trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul, onde a ocorrência foi registrada.



