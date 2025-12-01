Geral

Fique atento
Notícia

Trecho da Perimetral Norte, em Caxias do Sul, tem bloqueio total a partir desta segunda-feira para obras

A previsão é de que o trabalho seja executado em até três dias, sendo liberado o tráfego à noite

Marcos Cardoso

