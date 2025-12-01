Trecho da Perimetral Norte, em Caxias do Sul, tem bloqueio total a partir desta segunda-feira para obras

A Avenida Perimetral Rubem Bento Alves, a Perimetral Norte, terá bloqueio total nesta segunda-feira (1º) para execução de obras pela Codeca. Estão sendo feitos serviços de fresagem e recapeamento.

Segundo a Codeca, os bloqueios iniciam a partir da rotatória da Escola Estadual Apolinário Alves dos Santos, sendo que os motoristas que pretendem seguir no sentido bairros De Lazzer-São José deverão acessar a Rua Domingos Chies via Atílio Andreazza e, posteriormente, a Rua Nestor Carlos Fedrizzi, para retornar à Perimetral na rótula com a Rua Humberto de Campos, no bairro Interlagos.

Leia Mais Caminhão da Codeca atinge túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul