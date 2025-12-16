Geral

Ajuste temporário
Notícia

Transporte coletivo de Caxias do Sul terá redução de frota a partir de quinta-feira

Motivo é o fim de ano e o período de férias escolares e universitárias. Serviço volta à normalidade no dia 17 de fevereiro de 2026

Pioneiro

