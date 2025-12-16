Transporte coletivo de Caxias do Sul terá redução de frota a partir de quinta-feira

A partir de segunda-feira (22), 20% do total de ônibus não estará atuando. Ricardo Rech / Divulgação

A partir da próxima quinta-feira (18), a frota do transporte coletivo de Caxias do Sul sofrerá reduções devido ao fim de ano e ao período de férias escolares e universitárias. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).

Na quinta e na sexta (19), haverá retirada de 8% da frota. A partir de segunda-feira (22), 20% do total de ônibus não estará atuando. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o serviço irá operar com horários de sábado. De 5 de janeiro a 17 de fevereiro, os veículos circulam novamente com redução de 8% da frota.

O transporte volta à normalidade no dia 17 de fevereiro.

Atendimento de instituições de ensino alterado

Na última segunda-feira (15), as linhas que abrangem três instituições de ensino foram modificadas para o período de recesso. Confira:

Faculdade Anhanguera : atendimento retirado

: atendimento retirado Mecatrônica : saída da EPI Imigrante às 7h42min; saída do bairro às 11h38min e às 16h50min

: saída da EPI Imigrante às 7h42min; saída do bairro às 11h38min e às 16h50min Universidade de Caxias do Sul (UCS): atendimento a cada hora pela linha LC88 UCS/Petrópolis.