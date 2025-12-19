Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é liberado sem comboio até 4 de janeiro 

A partir de 5 de janeiro, as operações especiais e o controle por comboio retornam. Dnit / Divulgação

A Serra das Antas, na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis, já está com o trânsito totalmente liberado para o período de Natal e Ano Novo. A liberação começou nesta sexta-feira (19) e segue até o dia 4 de janeiro, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Durante o período, o tráfego ocorre sem necessidade de comboio, garantindo melhores condições de circulação em uma época de aumento significativo no fluxo de veículos. A partir do dia 5 de janeiro, voltam a ser adotadas as operações especiais e o controle por comboio, para que as equipes possam dar continuidade aos trabalhos de recuperação da rodovia.

Segundo o Dnit, a liberação foi possível em razão do avanço das obras na Serra das Antas. Os serviços em andamento incluem a estabilização de encostas, implantação de sistemas de contenção, pavimentação e reconstrução de trechos completamente destruídos, além da retificação de curvas acentuadas e do alargamento da plataforma em áreas consideradas de risco.