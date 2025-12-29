Tragédia na Rota, tornados, frustrações no futebol, ataques a educadores e restrições à cidadania italiana: veja cinco fatos que entristeceram a Serra

Em abril, uma professora foi esfaqueada por estudantes na Escola João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo. Porthus Junior / Agencia RBS

A série especial de retrospectiva sobre 2025 apresenta, nesta segunda-feira (29), cinco episódios que entristeceram a Serra no ano que se despede. Iniciada na última semana, a cronologia já relembrou fatos festejados pelos moradores da Serra, imagens emblemáticas e perfis marcantes. A sequência de reportagens encerra-se terça-feira (30) com cinco eventos importantes do ano, totalizando 25 marcos históricos do período. Relembre a seguir temas que provocaram desolação em 2025:

Tragédia na Rota do Sol

Acidente matou cinco pessoas imediatamente, além de um adolescente que morreu dias depois no hosptial. Pedro Zanrosso / Agência RBS

Em 26 de janeiro de 2025, uma tragédia na Rota do Sol (RS-486), em Itati, chocou a Serra. A colisão frontal entre um caminhão do Corpo de Bombeiros e um veículo Toyota Corolla resultou em cinco nas mortes imediatas: os soldados Audrei Alves Camargo e Juliano Baigorra Ribeiro, e três ocupantes do carro: Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, Miguel Klassen Tomazi, nove, e Gabriel Vitorino Frezza, 22. Outra ocupante do veículo, Clara Klassen Tomazi, 16, morreu dias depois no hospital.

A investigação da Polícia Civil indicou que o caminhão invadiu a pista contrária em uma curva acentuada. O laudo pericial apontou falha mecânica no sistema de freios por superaquecimento. Embora o inquérito inicial tenha sido concluído sem indiciamentos, o Ministério Público solicitou a reabertura do caso para apurar responsabilidades sobre a manutenção da viatura e possíveis negligências administrativas. Para isso, novas perícias ficaram de ser feitas.

Leia Mais Confira os cinco fatos que fizeram a Serra festejar neste ano que está terminando

Lutas e frustrações no futebol

Frustração dos jogadores do Juventude após o empate com o Bahia, no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A dupla Ca-Ju encerra o ano com um certo sentimento agridoce com relação aos desafios no futebol. O Juventude encerrou mais um ciclo na elite nacional. Apesar de uma tentativa de reação sob o comando de Thiago Carpini no returno, o Alviverde não conseguiu somar os pontos necessários para evitar a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmada matematicamente após um empate com o Bahia no Jaconi, em novembro. Agora, o clube projeta 2026 com foco na reestruturação financeira e, sob o comando do técnico Maurício Barbieri, tentará o retorno à Série A.

Jogadores do Caxias após o jogo contra o Floresta, no Centenário, empate em a 1 a 1. Porthus Junior / Agencia RBS

Já no Caxias, o ano foi de esperança e frustração na mesma medida. O Grená brilhou na primeira fase da Série C do Brasileiro. Liderou a competição com aproveitamento histórico. No entanto, no quadrangular decisivo, o time de Júnior Rocha não repetiu o desempenho, terminando na lanterna do grupo e adiando o sonho do acesso à Série B. O desafio agora fica sob o comando do técnico Fernando Marchiori.

O consolo veio nos bastidores: ambos os clubes subiram no ranking da CBF, com o Caxias saltando seis posições, consolidando a dupla Ca-Ju como forças relevantes no futebol, apesar dos reveses em campo no ano que está finalizando.

Educadores viram alvo

Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo, onde professora foi esfaqueada. Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos fatos mais tristes de 2025 abalou a comunidade escolar de Caxias. Em abril, uma professora da rede municipal foi esfaqueada por estudantes dentro de sala de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi (foto), no bairro Fátima Baixo. O ataque, que envolveu a participação de três alunos, chocou a cidade e trouxe à tona o debate sobre a segurança e a saúde mental nas instituições de ensino. A tragédia tornou-se um marco para a implementação de protocolos de acolhimento e monitoramento. Em 2025, o episódio do Fátima Baixo permanece como um lembrete doloroso da necessidade de proteger quem ensina e de olhar com mais atenção para os conflitos que permeiam o ambiente escolar.

Casa de passagem Núcleo NÓS, no bairro Pio X, onde educador social foi assassinado durante o expediente. Ulisses Castro / Agencia RBS

Já em outubro, outro episódio que chocou Caxias foi a morte do educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39. Ele foi assassinado a facadas por um acolhido dentro da casa de passagem Núcleo NÓS, no Pio X (foto acima). O crime, ocorrido durante o expediente, gerou comoção e levou a Fundação de Assistência Social a encerrar as atividades da unidade, transferindo os serviços para outros locais, pelo menos por enquanto.

Descendentes de italianos preteridos

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ano também foi marcado por uma mudança histórica e drástica para os descendentes de italianos. Em março, o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni publicou o Decreto-Lei 36/2025, que restringiu o reconhecimento da cidadania pelo direito de sangue a apenas duas gerações. Com isso, apenas filhos e netos de italianos nascidos na Itália mantiveram o direito automático, excluindo milhões de descendentes, especialmente no RS. Na foto abaixo, a votação da mudança no Senado.

Votação da mudança da legislação no Senado italiano. WebTV Senato / Divulgação

A nova lei também estabeleceu que os processos iniciados após 27 de março de 2025 devem seguir essas regras rígidas. Além do limite geracional, a lei a exige que o cidadão reconhecido mantenha vínculos efetivos com a Itália, sob pena de perda do direito caso não atualize documentos ou participe da vida civil (como votar) por um período de 25 anos.

Tornados em Flores e Farroupilha

Pipas de uma vinícola caídas após tornado no Travessão Alfredo Chaves, em Flores da Cunha. Porthus Junior / Agencia RBS

Em dezembro de 2025, a Serra viveu um cenário atípico com a passagem de dois tornados em apenas 15 dias. O primeiro atingiu o Travessão Alfredo Chaves, em Flores da Cunha, no dia 8 de dezembro. Os ventos superaram os 100 km/h, deixando 80 casas danificadas e destruindo empresas, inclusive derrubando pipas de uma vinícola (foto acima), além de parreirais e prédios históricos, como uma igreja centenária.

Destruição em Vila Rica, no interior de Farroupilha. Neimar De Cesaro / Agencia RBS

Já em 23 de dezembro, foi a vez de Farroupilha registrar o fenômeno, na localidade de Vila Rica (foto acima). O tornado de curta duração destelhou pelo menos 15 residências e causou danos severos à Escola Municipal José Chesini. Em ambos os casos, as prefeituras decretaram situação de emergência. Apesar do rastro de destruição em empresas, infraestruturas rurais e moradias, não houve registro de feridos graves.







