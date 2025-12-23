Trabalhadores do Hospital Saúde, em Caxias do Sul, entram em greve

Grevistas atuam em funções como técnico em enfermagem, serviços gerais, auditoria, faturamento e recepção. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Parte dos trabalhadores do Hospital Saúde, em Caxias do Sul, deu início a uma greve na manhã desta terça-feira (23). O movimento, coordenado pelo Sindisaúde, ocorre como resposta a um atraso salarial e à "falta de garantias aos trabalhadores".

Por meio de nota (leia íntegra abaixo), a instituição de saúde admite que enfrenta "severas dificuldades financeiras", cenário que impacta no pagamento dos salários. O Hospital Saúde comunica, também, que "está em negociação ativa com instituições para assegurar os recursos necessários para a quitação do salário em atraso" — o que foi definido como prioridade da gestão.

De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, a paralisação tem a adesão de 70% dos colaboradores, com a garantia de operação dos serviços de urgência e emergência na unidade.

Os grevistas reivindicam o pagamento do salário de novembro para voltar ao trabalho. Eles atuam em funções como técnico em enfermagem, serviços gerais, auditoria, faturamento e recepção.

Os trabalhadores aprovaram o estado de greve na quarta-feira passada (17) — o que significa notificar o hospital da intenção de interromper o expediente em caso de não atendimento às solicitações. Segundo o Sindisaúde, a remuneração dos colaboradores deveria ter sido paga até o quinto dia útil de dezembro.

A instituição afirma que cumpriu com o pagamento do 13° salário e benefícios, além de disponibilizar refeições aos funcionários.

Até abril, o Hospital Saúde contava com aproximadamente 270 funcionários e atendia cerca de 10 convênios com estrutura de 10 salas cirúrgicas, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 50 leitos de internação.

O que diz o Sindisaúde

"A greve dos trabalhadores do Hospital Saúde começou às 6h de hoje, 23 de dezembro de 2025, após o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo as notificações formais e o prazo mínimo de 72 horas. O movimento é organizado e acompanhado pelo Sindisaúde Caxias do Sul e Região, em defesa dos direitos trabalhistas diante do atraso salarial e da falta de garantias aos trabalhadores. O sindicato atuará de forma firme e permanente, assegurando a legalidade do movimento, o controle rigoroso das escalas obrigatórias para manutenção dos serviços essenciais e a proteção dos profissionais contra qualquer tipo de assédio ou retaliação. A presença da direção sindical será constante junto aos grevistas, garantindo orientação, apoio jurídico e unidade da categoria. “A greve tem hora pra começar, mas não tem hora para acabar”, afirma a presidente do Sindisaúde, Bernadete Giacomini, reforçando que o encerramento do movimento depende exclusivamente do pagamento do salário de competência do mês de novembro deste ano. O Sindisaúde reafirma que a greve é um instrumento legítimo de luta, realizado com responsabilidade social, transparência e compromisso com a dignidade de quem sustenta diariamente o atendimento em saúde".

O que diz o hospital