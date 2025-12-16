Trabalhador morre após acidente com trator em Flores da Cunha

Um homem de 57 anos, identificado como Valmir José de Oliveira, morreu em um acidente envolvendo um trator, em uma vinícola de Flores da Cunha, na manhã desta terça-feira (16).

Conforme informações da assessoria da Vinícola Luiz Argenta, o fato teria ocorrido no momento em que o trabalhador estava conduzindo o trator para iniciar as atividades quando, por motivos ainda desconhecidos, teria sofrido o acidente.

A Brigada Militar foi acionada. A Polícia Civil e o Ministério do Trabalho (MTE) ficarão responsáveis pelas investigações do caso.

Segundo o gerente do MTE, Vanius Corte, se for constatada alguma irregularidade nas normas de trabalho envolvendo o funcionário e/ou o estabelecimento, é possível que ocorra a interdição da máquina e a lavratura de autos de infração. Mas isso só será definido na conclusão das investigações.

A vinícola se manifestou a partir de uma nota e destacou que está colaborando com as investigações (veja abaixo).

Nota oficial da Vinícola Luiz Argenta

A Luiz Argenta comunica, com profundo pesar, o falecimento de um funcionário, ocorrido nesta data. De acordo com as informações preliminares disponíveis até o momento, o funcionário faleceu nas primeiras horas do dia, quando se deslocava para iniciar suas atividades em área rural. As circunstâncias do ocorrido estão sendo devidamente apuradas pelas autoridades competentes, com a colaboração integral da empresa.

Desde o primeiro momento, a Luiz Argenta está prestando todo o suporte necessário aos familiares, colocando-se à disposição para auxiliá-los neste momento de dor e luto, com respeito, empatia e responsabilidade.

Em consideração à família, aos colegas de trabalho e à sensibilidade da situação, a empresa não fará comentários adicionais enquanto as apurações estiverem em andamento.