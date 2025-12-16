Geral

Fatalidade
Notícia

Trabalhador morre após acidente com trator em Flores da Cunha

A vítima tinha 57 anos e era funcionário de uma das vinícolas da cidade. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira 

Renata Oliveira Silva

