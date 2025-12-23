Temporal provoca destelhamentos em moradias e escola no interior de Farroupilha

O temporal que atingiu a Serra no começo da tarde desta terça-feira (23) provocou estragos em Vila Rica, no interior de Farroupilha. Segundo a prefeitura, houve o destelhamento de ao menos 15 moradias e da Escola Municipal José Chesini, cuja parte interna teve alagamentos. Não havia ninguém na instituição de ensino no momento da chuva. A fiação da rede elétrica também caiu sobre as ruas da localidade.

Conforme coordenador regional da Defesa Civil, major Marcelo Almeida de Souza, seis famílias estão desalojadas e necessitarão de abrigo de familiares.

— Temos 15 unidades residenciais com muitos danos, danos de grande monta. Agora, iremos fazer um sobrevoo com o drone, com imagens aéreas, para que a nossa equipe técnica analise e nos faça esse feedback sobre qual evento pode ter ocorrido aqui — pontua.

Carina Tozzo teve o telhado da casa atingido pela chuva e pelo vento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Moradora de uma das casas atingidas, Carina Tozzo conta estava deitada com a filha quando houve um barulho e, após, o telhado da casa levantou com a força do vento.

— A sorte que meu marido estava trabalhando aqui na fábrica de ração e veio nos socorrer. Quando saímos, vimos o estrago — diz.

Joana Chesini perdeu uma cachorrinha em decorrência do temporal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Também moradora da localidade Joana Chesini diz que a chuva começou por volta de 13h. Ela conta que a escuridão e o vento chamaram a atenção dela e da família, que acompanhavam o fenômeno pela janela.

— O vento começou a girar sentido da esquerda para a direita, na frente da janela da nossa cozinha e foi muito rápido. Em cinco minutos, a gente veio para fora da casa e estava tudo assim. Infelizmente, tivemos a perda de uma cachorrinha, que foi atingida por uma parede que desabou. Os outros animais estão bem — afirma.

No bairro Imigrante, as equipes atenderam a um destelhamento em uma casa e em um prédio residencial, localizados na Rua Luis Sebben.

Além dos danos em estruturas, a chuva provocou a queda de árvores na Rua Pedro Antonello, no acesso ao bairro Primeiro de Maio, e em uma estrada na comunidade de São Luiz.

Leia Mais Prefeitura de Caxias do Sul arrecada mais de R$ 33 milhões com pagamentos em cota única do IPTU 2026

Segundo a prefeitura de Farroupilha, a Defesa Civil Estadual está a caminho da comunidade de Vila Rica para avaliar os estragos e traçar estratégias de apoio ao município. Os Bombeiros Voluntários de Garibaldi também atuam na ocorrência.

O pedido das autoridades é para que as pessoas não se desloquem aos locais atingidos. A solicitação ocorre pela necessidade de atendimento para quem teve algum dano e também pela segurança da população.