Solidariedade de voluntários e trabalho de equipes garantem a preparação de 650 ceias natalinas em Caxias do Sul

Na terça, voluntários e equipes da prefeitura se mobilizaram desde as 5h para a preparação das carnes em fornos industriais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mãos ágeis e olhos atentos trabalhavam, na manhã de terça-feira (23), para que centenas de aves ganhassem maciez, cor e muito sabor dentro de fornos industriais. Os perus, chesters e lombos suínos vão compor cerca de 650 ceias natalinas que serão destinadas a famílias em vulnerabilidade social de Caxias do Sul. Os kits preparados no Restaurante Popular serão entregues nesta quarta-feira (24), véspera de Natal. A expectativa é de atender até 1,2 mil pessoas.

Para que os itens cheguem a tempo na mesa das famílias, os trabalhos se iniciaram ainda na sexta-feira (19), com o processo de descongelamento das carnes em câmara fria. Na terça, voluntários e equipes da prefeitura se mobilizaram a partir das 5h para a preparação das carnes em fornos industriais. Madrugar é uma necessidade, já que as aves demoram cerca de três horas para ficarem prontas.

Valmir Luís Pohn, 59 anos, é voluntário há quatro anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

São cerca de 30 pessoas envolvidas no serviço. Dentre elas, está o morador do bairro Cristo Redentor Valmir Luís Pohn, 59 anos. Autônomo da área de construção civil, ele conta que é voluntário há quatro anos. Questionado sobre a motivação para ajudar, não escondeu a emoção:

— É pra fazer as crianças felizes! Hoje (terça), ajudo a assar e amanhã (quarta) eu vou ajudar a distribuir. Olhar aquelas crianças pequenininhas vindo buscar a ceia, bem alegres, compensa qualquer coisa. Enquanto eu tiver forças, vou continuar ajudando — garante o voluntário.

Carlos Alberto Costa Duarte Júnior, 43, é cozinheiro profissional. É a primeira vez que ele colabora com a preparação das ceias, no Restaurante Popular. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cozinheiro profissional, Carlos Alberto Costa Duarte Júnior, 43, estava estreando no voluntariado do Restaurante Popular. Para ele, o ato ilustra o verdadeiro significado da profissão:

— Como cozinheiro, a gente gosta de ver a felicidade das pessoas. A nossa gratificação é ver o sorriso delas quando fazemos um trabalho bem feito. É o começo de uma jornada que vai se estender por muitos anos — acredita Duarte.

A finalização dos kits ocorre na quarta, quando as equipes preparam o arroz e a farofa, nas primeiras horas do dia. Cada ceia ainda é incrementada com panetone, frutas, bombons e suco. A distribuição iniciará a partir das 10h, para famílias cadastradas no Restaurante Popular, além de associações de recicladores e cozinhas solidárias.

A nutricionista da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Cristina Fabian Gregoletto lembra que todos os alimentos que compõem as ceias são doados, por isso, o trabalho de captação se inicia ainda no começo de cada ano. Para ela, é uma ação especial e feita com muito carinho:

— Isso permite que as famílias possam sentar à mesa, com o verdadeiro sentido do Natal, que é se reunir e confraternizar — diz.