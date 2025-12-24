Geral

Fazer o bem
Notícia

Solidariedade de voluntários e trabalho de equipes garantem a preparação de 650 ceias natalinas em Caxias do Sul

Os kits, feitos no Restaurante Popular, serão entregues na quarta-feira (24). A expectativa é de atender até 1,2 mil pessoas

Alana Fernandes

