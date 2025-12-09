"Só pedi que Deus cuidasse dele", diz mãe de menino que caiu de cavalo no rodeio de São Marcos

Ler resumo

Menino ia competir em ao menos três modalidades no rodeio de São Marcos. Acervo pessoal / Divulgação

Ramiro Antônio Jacques de Castilhos, 10 anos, se recupera em casa, em Farroupilha, após cair de um cavalo na última quinta-feira (4), na abertura do Rodeio Crioulo de São Marcos.

O menino sofreu uma perfuração na garganta, ocasionada por parte do cabo do relho. Ele foi internado no Hospital Geral e recebeu alta na tarde de segunda-feira (8).

De família de laçadores, Ramiro está no meio tradicionalista desde que nasceu. A mãe dele, a corretora de imóveis Priscila Jacques, conta que "ainda de fralda" ele já laçava em vacas paradas. Por volta dos sete, o menino iniciou em provas oficiais de rodeio, em tiros de laço, e não parou mais.

No rodeio são-marquense, o menino iria participar de ao menos três modalidades, entretanto, a queda interrompeu os planos do competidor. Priscila lembra que estava em Farroupilha quando soube do incidente. Ramiro estava no evento acompanhado pelo pai, Dalnei de Castilhos, que também é laçador.

— Só pedi para que Deus cuidasse dele, protegesse ele para que nada de mal acontecesse — relembra a mãe do menino.

Ramiro recebeu alta do Hospital Geral na segunda-feira (8). Acervo pessoal / Divulgação

Em função da lesão na traqueia e no pulmão, o menino recebeu recomendação médica de permanecer em repouso até a próxima semana, afastado, inclusive, das aulas na Escola Municipal Oscar Bertholdo.

Apesar do susto, Priscila diz que o filho voltará a laçar:

— A princípio, a gente vai mudar o cavalo, mas ele vai seguir laçando, sim. Foi uma questão acidental mesmo, que não deixou nenhuma sequela. Recebemos o apoio e as orações de muitas pessoas e temos certeza que isso fez a diferença — salienta.

Como foi a queda

Ramiro estava na cancha, acompanhando o manejo do gado, quando o cavalo em que estava fez um movimento brusco, o que ocasionou a queda. Ele sofreu uma perfuração na garganta provocada pelo cabo do relho.

Um dentista que participava do evento realizou os primeiros socorros e retirou o material do menino. Depois, Ramiro foi levado pela ambulância do rodeio até o hospital de São Marcos, onde precisou ser entubado. A transferência para Caxias do Sul ocorreu ainda na quinta-feira.