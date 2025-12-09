Geral

Fatalidade
Notícia

"Só pedi que Deus cuidasse dele", diz mãe de menino que caiu de cavalo no rodeio de São Marcos

Ramiro Antônio Jacques de Castilhos, 10 anos, sofreu uma perfuração na garganta, ocasionada pelo cabo do relho. Ele recebeu alta hospitalar e poderá voltar a laçar na próxima semana

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS