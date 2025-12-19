Sete motocicletas com irregularidades são apreendidas em blitz, em Caxias do Sul

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) apreendeu sete motocicletas em blitz contra perturbação do sossego público e veículos com irregularidades, na tarde desta quinta-feira (18), em Caxias do Sul.
A ação, nomeada Duas Rodas, autuou 26 veículos. Foram identificadas motocicletas com silenciados de motor produzindo ruído intenso. Os veículos com irregularidades terão de passar por vistoria na SMTTM — Rua Moreira César, 1666, no bairro Pio X.
Além disso, sete condutores foram flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Balanço
- Veículos abordados: 110
- Veículos autuados: 26
- Total de autuações: 41
- Veículos recolhidos: 7
- Condutor sem CNH: 7
- Condutor com CNH vencida há mais de 30 dias: 1
- Documentos recolhidos (CRLV ) para vistoria: 5