Sete motocicletas com irregularidades são apreendidas em blitz, em Caxias do Sul

Veículos com irregularidades terão de passar por vistoria. Secretaria Municipal de Trânsito de Caxias do Sul / Divulgação

A Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) apreendeu sete motocicletas em blitz contra perturbação do sossego público e veículos com irregularidades, na tarde desta quinta-feira (18), em Caxias do Sul.

A ação, nomeada Duas Rodas, autuou 26 veículos. Foram identificadas motocicletas com silenciados de motor produzindo ruído intenso. Os veículos com irregularidades terão de passar por vistoria na SMTTM — Rua Moreira César, 1666, no bairro Pio X.

Além disso, sete condutores foram flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

