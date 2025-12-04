Serra receberá 3.674 doses da vacina contra o vírus causador da bronquiolite

José Luís Zasso / Divulgação

A Serra receberá 3.674 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite. As vacinas serão distribuídas entre os municípios de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde (5ª CRS). Uma remessa de 32 mil imunizantes chegou ao Estado na quarta-feira (3).

As doses são destinadas a grávidas, a partir da 28ª semana de gestação, de forma gratuita. A aplicação é feita em dose única, independentemente da idade, do peso ou do histórico prévio de vacinas da gestante.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os anticorpos são absorvidos pela placenta, protegendo os recém-nascidos até os seis meses de vida.