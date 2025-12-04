Geral

Saúde
Notícia

Serra receberá 3.674 doses da vacina contra o vírus causador da bronquiolite

Imunizantes são distribuídos pelo SUS para grávidas, a partir da 28ª semana de gestação. Objetivo é proteger os recém-nascidos até os seis meses de vida

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS