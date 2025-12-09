Geral

Instabilidade do clima
Notícia

"Será que é o último? Está muito preocupante o nosso clima", diz pároco de igreja centenária atingida por temporal em Flores da Cunha 

Temporal registrado na noite desta segunda causou danos em toda a comunidade, inclusive na Capela São João Batista, construída em 1924, que teve o telhado destruído

Pablo Ribeiro

Marcos Cardoso

