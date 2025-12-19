Segunda etapa das inscrições para ingresso e matrícula escolar 2026 se inicia neste sábado em Caxias

Neste sábado (20), em Caxias, se inicia a segunda etapa das inscrições para a chamada pública de ingresso e matrícula escolar para o ano letivo de 2026. A fase é destinada a estudantes que ingressarão a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, 2º e 3º anos do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA – Fundamental e Médio). As inscrições devem ser realizadas até 10 de janeiro.
A etapa também é voltada a estudantes que perderam o prazo da primeira fase, que era destinada à Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. Além disso, podem se inscrever os candidatos para 2º e 3º anos do Curso Normal (antigo Magistério), diretamente no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, e dos Cursos Técnicos, diretamente na Escola Estadual Técnica Caxias do Sul.
As inscrições devem ser realizadas pelo site do governo do Estado. O resultado da chamada pública será divulgado no site no dia 20 de janeiro. Após a divulgação, as matrículas deverão ser efetivadas na escola designada, no período de 20 a 30 de janeiro.