Segunda etapa das inscrições para ingresso e matrícula escolar 2026 se inicia neste sábado em Caxias

As matrículas deverão ser efetivadas na escola designada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Neste sábado (20), em Caxias, se inicia a segunda etapa das inscrições para a chamada pública de ingresso e matrícula escolar para o ano letivo de 2026. A fase é destinada a estudantes que ingressarão a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, 2º e 3º anos do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA – Fundamental e Médio). As inscrições devem ser realizadas até 10 de janeiro.

Leia Mais Prefeitura de Antônio Prado amplia vagas e reestrutura rede municipal de ensino

A etapa também é voltada a estudantes que perderam o prazo da primeira fase, que era destinada à Educação Infantil, 1º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. Além disso, podem se inscrever os candidatos para 2º e 3º anos do Curso Normal (antigo Magistério), diretamente no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, e dos Cursos Técnicos, diretamente na Escola Estadual Técnica Caxias do Sul.