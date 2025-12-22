Geral

Secretaria da Saúde de Garibaldi alerta para aumento de focos do mosquito da dengue

Até o início de dezembro, foram identificados pelo menos cinco novos pontos de proliferação no Centro e bairros São José e São Francisco. Ao longo de 2025, foram registrados 13 casos confirmados da doença

