Secretaria da Saúde de Garibaldi alerta para aumento de focos do mosquito da dengue

Garibaldi está em estado de alerta após o aumento no registro de focos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Somente no início de dezembro, foram identificados cinco novos pontos de proliferação no Centro e bairros São José e São Francisco. Ao longo do ano, foram registrados 55 casos suspeitos da doença, dos quais 35 foram descartados, 13 confirmados e sete ainda seguem em análise.
A prefeitura, através da Secretaria da Saúde, destaca as principais medidas preventivas:
- Eliminação de recipientes que possam acumular água, como pneus, latas, garrafas e baldes.
- Manutenção de caixas d’água (devem ser sempre fechadas com tela), cisternas e reservatórios sempre bem fechados.
- Aplicação de areia até a borda dos pratos de vasos de plantas.
- Limpeza frequente de calhas, ralos e lajes.
- Também deve-se manter pátios e terrenos limpos, evitando o acúmulo de lixo e entulhos, bem como permitir o acesso dos agentes de endemias às residências para vistorias e orientações.
Sintomas
A Secretaria da Saúde ainda reforçou que, em caso de febre (aferida ou relatada) acompanhada de dois ou mais sintomas, como dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele ou mal-estar, a orientação é procurar imediatamente o Pronto Atendimento Médico (PAM) e evitar a automedicação.