Secretaria da Saúde de Garibaldi alerta para aumento de focos do mosquito da dengue

Garibaldi está em estado de alerta após o aumento no registro de focos do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Somente no início de dezembro, foram identificados cinco novos pontos de proliferação no Centro e bairros São José e São Francisco. Ao longo do ano, foram registrados 55 casos suspeitos da doença, dos quais 35 foram descartados, 13 confirmados e sete ainda seguem em análise.