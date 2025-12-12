São Francisco de Paula terá simulado de segurança de barragens neste sábado

Simulado tem caráter exclusivamente preventivo, segundo a organização. Prefeitura de São Francisco de Paula / Divulgação

A Defesa Civil de São Francisco de Paula e a CSN Energia CEEE Geração realizam, na manhã deste sábado (13), um simulado preventivo de segurança em barragens na região do entorno da barragem do Salto. A atividade começa às 10h, na Associação dos Funcionários da CEEE (AFCEEE) — Colônia de Férias do Salto, localizada na Estrada da Barragem, no bairro Eletra.

O exercício integra as ações previstas em lei para orientar moradores e frequentadores da área sobre como agir em caso de uma eventual emergência envolvendo estruturas de barragens.

O treinamento prático é a fase seguinte às capacitações realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro com a comunidade do distrito do Salto, quando equipes repassaram informações sobre rotas de fuga, pontos de encontro e protocolos de segurança.

Capacitações foram realizadas nos últimos dias 6 e 7. CSN Energia / CEEE Geração / Divulgação

Segundo a organização, o simulado tem caráter exclusivamente preventivo e não há qualquer risco identificado na barragem do Salto. As estruturas estão seguras e passam por monitoramento constante.