Santa Tereza, na Serra, elege soberanas para o biênio 2026-2028

O município de Santa Tereza, na Serra, elegeu na noite do sábado (29) suas soberanas para o biênio 2026-2028. Laura Corrêa Remus, 20 anos, foi coroada rainha e Letícia Lisboa Lottici, 19, escolhida como princesa. O evento ocorreu no Clube Santa Tereza.
O concurso foi criado em 2023 para definir as responsáveis por divulgar o nome do município em eventos oficiais, feiras, encontros culturais e ações turísticas.
As seis candidatas participantes desta edição passaram por imersão na Pousada do Valle, entrevista individual com juradas especializadas e avaliações na passarela.
As vencedoras obtiveram as melhores notas e assumem a corte após o primeiro trio de soberanas da cidade, composto pela rainha Letícia Perin Batistella e as princesas Maria Júlia Villa Caumo e Lana Lava.