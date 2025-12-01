Santa Tereza, na Serra, elege soberanas para o biênio 2026-2028

Evento ocorreu no Clube Santa Tereza, na noite do sábado (29). Luis Cortelini Fotografia / Divulgação

O município de Santa Tereza, na Serra, elegeu na noite do sábado (29) suas soberanas para o biênio 2026-2028. Laura Corrêa Remus, 20 anos, foi coroada rainha e Letícia Lisboa Lottici, 19, escolhida como princesa. O evento ocorreu no Clube Santa Tereza.

O concurso foi criado em 2023 para definir as responsáveis por divulgar o nome do município em eventos oficiais, feiras, encontros culturais e ações turísticas.

As seis candidatas participantes desta edição passaram por imersão na Pousada do Valle, entrevista individual com juradas especializadas e avaliações na passarela.