Samae lança programa que subsidia 75% do valor de caixas d’água em Caxias do Sul

Autarquia subsidiará reservatórios de mil litros e do kit completo de instalação. Samae / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) lança neste sábado (6) um programa destinado a ampliar o acesso da população à caixas d’água. A iniciativa, chamada de Aqui em Casa Tem Água, oferece subsídio de 75% no valor dos reservatórios de mil litros e do kit completo de instalação. Conforme a autarquia, o objetivo do programa é reduzir os impactos de interrupções temporárias no abastecimento.

Com o desconto, os consumidores pagarão R$ 170,41, à vista, ou poderão parcelar o valor em até 60 vezes de R$ 3,28, com cobrança junto à fatura mensal. O objetivo é facilitar a aquisição do equipamento principalmente para famílias que ainda não possuem um sistema próprio de reserva.

O lançamento será realizado às 11h deste sábado, no Centro Comunitário do Loteamento Brandalise (Avenida Pinheiros, 5.503). Uma equipe do Samae estará no local para orientar os moradores, receber solicitações e entregar caixas d’água e kits de instalação. Nas próximas semanas, a ação será realizada em outros bairros.

Como funciona o programa

De acordo com o Samae, nesta primeira etapa a autarquia vai disponibilizar duas mil unidades, com possibilidade de ampliar o lote em mais 500 reservatórios. As caixas são fabricadas em polietileno, possuem tampa e capacidade de mil litros. O kit de instalação inclui tubos, conexões, acessórios e manual.

Ao retirar o material, o morador assume o compromisso de realizar a instalação em até seis meses. Caso o prazo não seja cumprido, o beneficiário terá de arcar com o custo integral dos produtos, sem subsídio.

Segundo o diretor-presidente do Samae, João Uez, a ausência de reservatórios domiciliares é uma das principais causas de transtornos durante paradas técnicas na rede.

— Muitas residências ainda não têm reservatórios de água e enfrentam transtornos em momentos de suspensão temporária do fornecimento. O programa atende a todos os usuários, principalmente quem não tem condições de comprar — afirma.

A autarquia reforça que manter uma caixa d’água em casa é essencial para garantir autonomia em situações de intermitência no fornecimento durante reparos ou melhorias na rede. Além de assegurar reserva mínima, o equipamento ajuda a reduzir a pressão que chega ao imóvel, evitando danos a tubulações internas.