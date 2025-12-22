Samae fará duas ações semanais de entregas de caixas d'água em bairros de Caxias do Sul em janeiro

Ação no bairro Villa Lobos entregou 180 caixas d'água no último final de semana. Laura Piola / Samae / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realizou neste sábado (20) a segunda ação do programa Aqui em Casa Tem Água, com a entrega de 180 caixas d'água a moradores do bairro Villa Lobos, em Caxias do Sul. A iniciativa busca reduzir problemas de desabastecimento por meio do incentivo à instalação de reservatórios domiciliares, com subsídio de 75% do valor do kit.

Cada morador paga R$ 170,41, podendo parcelar o valor em até cinco anos na fatura de água. O benefício inclui a caixa d'água com capacidade de mil litros e um kit completo para instalação, com tubos, conexões, acessórios e manual orientativo.

Durante a ação, o diretor-presidente do Samae, João Uez, anunciou que o programa terá continuidade às quartas-feiras e aos sábados de janeiro de 2026, ampliando o atendimento a outros bairros da cidade. Segundo ele, já foram adquiridas 2,5 mil caixas d'água e kits de instalação, em um investimento total de R$ 1,3 milhão.

Assim como na primeira etapa do programa, realizada no início de dezembro no Loteamento Brandalise, os moradores que retiram o kit assumem o compromisso de realizar a instalação do reservatório em até seis meses. Caso o prazo não seja cumprido, o valor integral dos itens, sem o subsídio, será cobrado.

O programa Aqui em Casa Tem Água atende a todos os usuários do Samae. Para participar, é necessário apresentar um documento de identidade e uma conta de água em nome do solicitante. A autarquia reforça que a reserva domiciliar é fundamental para minimizar transtornos em períodos de interrupções temporárias no abastecimento.