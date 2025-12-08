Samae entrega 52 caixas d’água no primeiro dia do programa que subsidia 75% do valor dos reservatórios em Caxias do Sul

Ação ocorreu em frente ao Centro Comunitário do Brandalise. Samae / Divulgação

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) entregou 52 caixas d’água no primeiro dia do programa Aqui em Casa Tem Água, lançado neste sábado (6) no Loteamento Brandalise, em Caxias do Sul. A iniciativa subsidia 75% do valor do reservatório de mil litros e do kit de instalação, oferecido à população por R$ 170,41 à vista ou parcelado em até 60 vezes de R$ 3,28 na fatura de água.

A ação ocorreu em frente ao Centro Comunitário do Brandalise, onde também foi instalada a primeira caixa d’água do programa. O diretor-presidente do Samae, João Uez, destacou que o objetivo é ampliar o acesso à reserva domiciliar e reduzir transtornos em momentos de interrupção temporária no abastecimento.

O prefeito Adiló Didomenico reforçou a importância de cuidados básicos, como fixar adequadamente o reservatório e manter a limpeza periódica. Ao retirar o kit, os moradores têm até seis meses para instalar a caixa. Se o prazo não for cumprido, é necessário reembolsar o valor integral dos itens.

O Samae disponibiliza duas mil unidades nesta primeira etapa, com possibilidade de ampliar o lote em mais 500. As caixas são produzidas em polietileno, possuem tampa e capacidade de mil litros. O kit inclui tubos, conexões, acessórios e manual de instalação.

A próxima ação do programa será no dia 20, no Loteamento Vila Lobos, onde a equipe do Samae atenderá moradores da região com novas entregas e orientações. Após essa etapa, o programa seguirá para outros bairros, em datas ainda a serem definidas.