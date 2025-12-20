Saída para o feriado de Natal intensifica tráfego na Rota do Sol entre a Serra e o Litoral

Movimento no trecho próximo ao acesso de Fazenda Souza, em Caxias do Sul. Marcos Cardoso / Agencia RBS

A previsão do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) se concretizou já nas primeiras horas deste sábado (20), com fluxo constante na Rota do Sol entre a Serra e o Litoral. Isso porque o órgão de segurança afirma que esse seria o dia com mais movimento rumo às praias.

O dia mal havia amanhecido quando, por volta das 6h45min, a média de veículos por minuto estava em 15, quando a capacidade é de 30. Às 7h15min, o número ficou em 14 por minuto, enquanto às 7h30 foi de 13, e às 7h40min de 21. Todas as medições fora feitas no km 156, no trevo de acesso ao distrito de Fazenda Souza.

Segundo o CRBM, na sexta-feira (19) 7,4 mil veículos entraram no Litoral Norte pela Rota do Sol. Neste sábado, até as 10h outros 3 mil veículos chegaram à região pela mesma rodovia.

Até o Natal, o CRBM projeta que 50 mil veículos façam esse trajeto. Dados históricos analisados pelo comando, no ano passado, entre os dias 21 e 25 de dezembro, foram registrados 47,1 mil veículos no sentido Serra–Litoral. No sentido inverso, Litoral–Serra, o volume chegou a 25.860 veículos no mesmo período.

Para este ano, a expectativa é de números semelhantes ou até superiores. Isso se deve, conforme o capitão, a um aumento estimado de cerca de 3% na frota de veículos no Estado.

No domingo (21) e nos dias seguintes até a véspera de Natal, o fluxo deve permanecer alto, porém, em patamares um pouco menores.

E os condutores têm que ter bastante atenção no percurso, porque a Rota do Sol segue com os problemas históricos na sua conservação. A pior condição é entre Caxias do Sul e Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula, com desníveis no distrito caxiense Fazenda Souza e buracos logo após Vila Seca.

Já entre Lajeado Grande e Tainhas são poucos os problemas no asfalto. No entanto, esse trecho sofre com placas desgastadas, como no caso do km 245, bem como no entroncamento com a RS-020, que liga com o centro urbano de São Francisco de Paula.

Nos Campos de Cima da Serra, como nos acessos a Cambará do Sul, o condutor também encontrará poucos problemas no asfalto. Esse é um dos trechos que receberam melhorias recentes, como na altura do km 252, o trevo onde está instalada a base operacional do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Já na descida da serra, no km 6 da RS-486, pouco antes do túnel Nelson Sbabo, há desníveis em ambos os sentidos. No trecho da 486 até o entroncamento com a Estrada do Mar, o condutor vai encontrar pontos com diversos buracos, como nos kms 23 e 26. Um dos problemas nesse percurso é a ausência de placas justamente informando a altura em que se está da rodovia.