Saída de pista na BR-470, em Bento Gonçalves, deixa motorista ferido 

Acidente ocorreu no km 206 da rodovia. 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no início da madrugada desta quinta-feira (19) na BR-470, em Bento Gonçalves. Por volta das 0h20min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma saída de pista no km 206 da rodovia, nas proximidades do distrito de Tuiuty.

A ocorrência foi atendida pela 3ª Companhia de Bombeiros Militar. No local, a guarnição encontrou um Ford Fiesta, com placas de São Borja, fora da pista. O condutor, um homem de 56 anos, estava no interior do veículo, consciente, porém apresentava escoriações na face.

Segundo os bombeiros, a vítima não estava presa às ferragens. O homem encontrava-se deitado, posicionado em direção à porta. Durante a abordagem, o condutor apresentou episódios de vômito e sinais de desorientação. Após o resgate, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e depois encaminhada ao hospital para atendimento médico.