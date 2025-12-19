Saiba como ficará o tempo na Serra durante o verão, que começa neste domingo

Em Caxias do Sul, moradores já utilizam roupas leves desde as primeiras horas do dia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O verão terá início oficialmente neste domingo (21), às 12h03min, com a promessa de ser mais quente do que o normal em quase todo o Rio Grande do Sul — com temperaturas podendo beirar os 40°C. A projeção é da Climatempo, que aponta para o predomínio de ar abafado em regiões como a Serra.

Em janeiro, a média de temperatura máxima prevista é de 27°C em Caxias do Sul, enquanto a mínima está na casa dos 18°C. Em fevereiro e março, os termômetros devem atingir, em média, entre 25°C e 26°C, no município.

O verão 2025/2026, que termina no dia 21 de março, terá um padrão de temperatura e de chuva no país determinado pelo sistema de Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (Asas) — e não por fenômenos como La Niña ou El Niño. Segundo a Climatempo, esse cenário deixa o ar mais seco, reduzindo a nebulosidade e as condições para chuva e, especialmente na região Sul do país, pode dificultar o avanço de frentes frias.

— Por conta das temperaturas dos oceanos e em outras partes do mundo, a Asas irá interferir de maneira mais significativa, contribuindo para que as chuvas fiquem mais irregulares. É uma tendência de que não aconteçam episódios seguidos de chuvas. Sem nebulosidade, o sol do verão esquenta bastante. Teremos mais horas de sol no hemisfério sul. No fim do dia, o saldo será positivo para calor e radiação solar, contribuindo para que fique mais quente — explica o meteorologista da Climatempo Vitor Takao.

O especialista aponta para o predomínio de dias ensolarados contínuos, disparando as temperaturas — que podem passar dos 35°C. Em janeiro, segundo ele, possivelmente haverá período de veranico, e a ocorrência de ondas de calor não está descartada para o Estado.

Ainda assim, correntes de ventos quentes e úmidos alimentarão áreas de instabilidade, causando os típicos temporais de verão, ao final da tarde e início da noite. Algumas pancadas de chuva podem trazer raios e granizo.

Conforme a Climatempo, pode chover um pouco acima da média para o período na Serra. Em janeiro, são esperados 168mm de chuva. Nos meses seguintes, os índices diminuem para 147mm (fevereiro) e 121mm (março).

— Podemos esperar um comportamento de chuva entre o que é esperado e uma faixa um pouco acima da média. Não dá para esperar dias bem distribuídos de chuva, será aquela chuva que em poucos dias passa a média do mês — adianta Takao.

Neste domingo, o primeiro dia de verão, a tendência é de tempo firme na Serra, de acordo com o serviço meteorológico. O sol deve aparecer entre um aumento de nuvens no decorrer do dia. A temperatura máxima prevista é de 33°C em Caxias.

Para o Natal, quinta-feira (25), uma frente fria vai aumentar as condições de chuva, mas sem queda nas temperaturas. A Climatempo antecipa risco de chuva moderada a forte no Noroeste e Norte do Estado, incluindo a Serra.

Números previstos para o verão em Caxias

Janeiro

Chuva : 168mm

: 168mm Média de temperatura máxima : 27°C

: 27°C Média de temperatura mínima: 18°C

Fevereiro

Chuva : 147mm

: 147mm Média de temperatura máxima : 26°C

: 26°C Média de temperatura mínima: 18°C

Março