Ruas do bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul, terão bloqueio total para obras a partir desta segunda-feira

No bairro Universitário, a Rua Claudino Antônio Brisotto passará por repavimentação na próxima semana. Samae / Divulgação

A implantação de uma rede coletora de esgoto no bairro São Leopoldo, na região que faz divisa com o bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, causará o bloqueio total da Rua Maurício Cardoso e de um trecho da Pinto Bandeira a partir desta segunda-feira (15).

A obra, executada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e pela empresa DCON Construções, também causa interdição parcial de trânsito na Rua Sarmento Leite. Os bloqueios seguirão até sexta-feira (19).

A rede coletora terá extensão de 560 metros e será responsável por conduzir o esgoto até a Estação de Tratamento Pinhal, localizada na região sul da cidade. Com a conclusão da obra, prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2026, 107 casas passarão a contar com o serviço de coleta e tratamento adequado de esgoto.

De acordo com o Samae, o cronograma de obras da próxima semana também prevê intervenções em outros 12 bairros ou distritos de Caxias do Sul. Entre eles, há pontos com bloqueio total de vias nos bairros Desvio Rizzo e Universitário.

A autarquia orienta os motoristas a terem atenção e, sempre que possível, buscar rotas alternativas durante o período das intervenções.

Confira, a seguir, os pontos de atenção:

Implantações de redes de esgotamento sanitário

Charqueadas

Rua dos Lírios, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Rua dos Girassóis: bloqueio parcial para implantação de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial (início em 30/10, término previsto para 30/4/2026)

Desvio Rizzo

Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Av. Alexandre Rizzo: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem

Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e Clemente Freutt: bloqueio parcial para repavimentação

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto e repavimentação

Rua Ernesta Coleone, entre Rua Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial para execução de rede de esgoto

Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio

Rua Clemente Freutt, entre Avenida Alexandre Rizzo e rua João Paim da Silva: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto

para abertura de vala para execução de rede de esgoto Avenida Alexandre Rizzo, entre RS-453 e Guerino Casara: abertura de vala para execução de ramais de drenagem e bocas de lobo, sem bloqueio

Exposição

Rua Santos Dumont, entre Vereador Mário Pezzi e 13 de Maio: bloqueio parcial para implantação de rede de esgotamento sanitário (início em 29/11, término previsto para 30/1/2026)

São Leopoldo

Rua Pinto Bandeira, entre Tronca e Maurício Cardoso: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026) Rua Sarmento Leite, entre Pinto Bandeira e Henrique Dias: bloqueio parcial para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026) Rua Maurício Cardoso, entre Pinto Bandeira e Henrique Dias: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)

Universitário

Rua João Zandomeneghi, entre Francisco Vitti e General Arcy da Rocha Nóbrega: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 8/12, término previsto para 15/12)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 8/12, término previsto para 15/12) Rua Claudino Antônio Brisotto, entre João Bertotti e Francisco Vitti: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 5/12, término previsto para 15/12) e repavimentação (início em 15/12, término previsto para 19/12)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 5/12, término previsto para 15/12) e repavimentação (início em 15/12, término previsto para 19/12) Rua João Bertotti, entre Botafogo e Bangu: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 16/12, término previsto para 19/12)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 16/12, término previsto para 19/12) Rua Caetano Panarotto, entre Claudino Antônio Brisotto e Bangu: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 14/12, término previsto para 19/12)

para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 14/12, término previsto para 19/12) Rua Caetano Panarotto, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para repavimentação (início em 15/12, término previsto para 17/12)

para repavimentação (início em 15/12, término previsto para 17/12) Rua Francisco Vitti, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para repavimentação (início em 16/12, término previsto para 17/12)

para repavimentação (início em 16/12, término previsto para 17/12) Rua João Zandomeneghi, entre Francisco Vitti e General Arcy da Rocha Nóbrega: bloqueio total para repavimentação (início em 17/12, término previsto para 19/12)

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Centro/Madureira

Rua Dr. Montaury: bloqueios pontuais e parciais para repavimentação após substituição de rede e interligações

Forqueta

Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Galópolis

Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Francisco Giacomin: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

para extensão de rede Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Terceira Légua

Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

para extensão de rede Estrada Germano João Rigotto, em São Luiz da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Vila Cristina

Rua Eldorado: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede

Vila Oliva