Ruas do bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul, terão bloqueio total para obras a partir desta segunda-feira

A implantação de uma rede coletora de esgoto no bairro São Leopoldo, na região que faz divisa com o bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, causará o bloqueio total da Rua Maurício Cardoso e de um trecho da Pinto Bandeira a partir desta segunda-feira (15).
A obra, executada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e pela empresa DCON Construções, também causa interdição parcial de trânsito na Rua Sarmento Leite. Os bloqueios seguirão até sexta-feira (19).
A rede coletora terá extensão de 560 metros e será responsável por conduzir o esgoto até a Estação de Tratamento Pinhal, localizada na região sul da cidade. Com a conclusão da obra, prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2026, 107 casas passarão a contar com o serviço de coleta e tratamento adequado de esgoto.
De acordo com o Samae, o cronograma de obras da próxima semana também prevê intervenções em outros 12 bairros ou distritos de Caxias do Sul. Entre eles, há pontos com bloqueio total de vias nos bairros Desvio Rizzo e Universitário.
A autarquia orienta os motoristas a terem atenção e, sempre que possível, buscar rotas alternativas durante o período das intervenções.
Confira, a seguir, os pontos de atenção:
Implantações de redes de esgotamento sanitário
Charqueadas
- Rua dos Lírios, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Rua dos Girassóis: bloqueio parcial para implantação de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial (início em 30/10, término previsto para 30/4/2026)
Desvio Rizzo
- Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Av. Alexandre Rizzo: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem
- Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e Clemente Freutt: bloqueio parcial para repavimentação
- Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto e repavimentação
- Rua Ernesta Coleone, entre Rua Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial para execução de rede de esgoto
- Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio
- Rua Clemente Freutt, entre Avenida Alexandre Rizzo e rua João Paim da Silva: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto
- Avenida Alexandre Rizzo, entre RS-453 e Guerino Casara: abertura de vala para execução de ramais de drenagem e bocas de lobo, sem bloqueio
Exposição
- Rua Santos Dumont, entre Vereador Mário Pezzi e 13 de Maio: bloqueio parcial para implantação de rede de esgotamento sanitário (início em 29/11, término previsto para 30/1/2026)
São Leopoldo
- Rua Pinto Bandeira, entre Tronca e Maurício Cardoso: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)
- Rua Sarmento Leite, entre Pinto Bandeira e Henrique Dias: bloqueio parcial para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)
- Rua Maurício Cardoso, entre Pinto Bandeira e Henrique Dias: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 15/12, término previsto para 15/1/2026)
Universitário
- Rua João Zandomeneghi, entre Francisco Vitti e General Arcy da Rocha Nóbrega: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 8/12, término previsto para 15/12)
- Rua Claudino Antônio Brisotto, entre João Bertotti e Francisco Vitti: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 5/12, término previsto para 15/12) e repavimentação (início em 15/12, término previsto para 19/12)
- Rua João Bertotti, entre Botafogo e Bangu: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 16/12, término previsto para 19/12)
- Rua Caetano Panarotto, entre Claudino Antônio Brisotto e Bangu: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 14/12, término previsto para 19/12)
- Rua Caetano Panarotto, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para repavimentação (início em 15/12, término previsto para 17/12)
- Rua Francisco Vitti, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para repavimentação (início em 16/12, término previsto para 17/12)
- Rua João Zandomeneghi, entre Francisco Vitti e General Arcy da Rocha Nóbrega: bloqueio total para repavimentação (início em 17/12, término previsto para 19/12)
Extensões, substituições e setorizações de rede de água
Centro/Madureira
- Rua Dr. Montaury: bloqueios pontuais e parciais para repavimentação após substituição de rede e interligações
Forqueta
- Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
Galópolis
- Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Francisco Giacomin: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
- Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
Terceira Légua
- Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
- Estrada Germano João Rigotto, em São Luiz da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
Vila Cristina
- Rua Eldorado: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede
Vila Oliva
- Estrada Guerino Francisquetti: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede