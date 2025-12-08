Geral

Rua Alfredo Chaves, em Caxias, terá show natalino e chegada do Papai Noel nesta quarta-feira

Programação, promovida pela CDL, começa às 18h, com distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e picolé

