Rua Alfredo Chaves, em Caxias, terá show natalino e chegada do Papai Noel nesta quarta-feira

Alencar Turella / Divulgação

A Rua Alfredo Chaves, em Caxias do Sul, ganhará um cenário natalino especial na noite de quarta-feira (10). A festividade, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, terá chegada do Papai Noel, show e distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, picolé, bala, touca e balão. A programação começa às 18h.

— Todos os anos buscamos criar experiências que aproximem as famílias e valorizem o espírito natalino. A chegada do Papai Noel já se tornou uma tradição muito querida, e nossa intenção é oferecer um evento repleto de encanto, alegria e boas memórias — ressalto o presidente da entidade, Mauro Andreazza.

Motoristas devem ficar atentos: por conta da programação, a Rua Alfredo Chaves será bloqueada a partir das 5h de quarta-feira. Em caso de chuva, a chegada do Papai Noel será transferida para quinta-feira (11).