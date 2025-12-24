Geral

Fluxo acentuado
Rodoviária de Caxias do Sul registra aumento de cerca de 7% no número de passageiros às vésperas do Natal

Entre quinta-feira, quando iniciou a temporada, e terça-feira, 11,2 mil passageiros utilizaram o serviço. Os dados são da MG Terminais Rodoviários, que administra o estabelecimento

Luca Roth

