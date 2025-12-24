Rodoviária de Caxias do Sul registra aumento de cerca de 7% no número de passageiros às vésperas do Natal

Área de embarque e desembarque tinha boa movimentação, mas sem tumultos na manhã desta quarta-feira. Luca Roth / Agencia RBS

A Estação Rodoviária de Caxias do Sul teve movimentação acentuada de passageiros na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal. Entre a quinta-feira (18), quando se iniciou a temporada, e a terça-feira (23), 11,2 mil passageiros utilizaram o serviço.

Esse número representa um aumento de cerca de 7% nos embarques e desembarques em relação ao ano passado, conforme dados da MG Terminais Rodoviários — administradora do estabelecimento. Em paralelo, foram realizadas quase 200 viagens a mais, um crescimento de 30%.

Até terça, o mês de dezembro registrou um balanço parcial de 33,5 mil passageiros, um índice ligeiramente menor na comparação com o mesmo recorte do ano passado (1º a 23 de dezembro), de 33,9 mil usuários. Os dados levam em consideração apenas as linhas estaduais.

Entre os destinos mais procurados estão Porto Alegre (buscada em parte para viagens que são oferecidas somente na Capital), Torres e Arroio do Sal, no Litoral Norte, além de cidades como Passo Fundo, Vacaria, Santana do Livramento, Lajeado e Santa Maria.

Camila Santos Dalle Molle, supervisora de passagens do terminal, avalia que a cada ano pós-pandemia da Covid-19, o serviço vem retomando seu espaço e observa que os usuários dão preferência à compra de bilhetes antecipadamente.

— As empresas que atendem o Litoral têm dois horários por dia no restante do ano, mas hoje disponibilizam cinco. Conforme aumenta a demanda, as empresas colocam mais horários — explica Camila, que trabalha no local há cinco anos.

A enfermeira Deise Marcolan, 54 anos, chegou no fim da manhã na Rodoviária com bagagens para ir a Santa Maria encontrar os pais, irmãos, filha e sobrinhos e celebrar o Natal. A saída do ônibus estava prevista para o meio-dia, com expectativa de chegada às 20h.

— Comprei a passagem bem antecipadamente, porque nessa época do ano não tem como deixar para a última hora. De carro está muito difícil porque as estradas nem sempre estão boas, então é mais seguro ir de ônibus, apesar do tempo de viagem. É um pouco cansativo ir até lá dirigindo, tem muitos caminhões, pedágios. No ônibus, eu vou bem tranquila — aconselha.

Mais passageiros na rodoviária também significa clientela para os comércios que operam no local. A sócia-proprietária do Café Boa Viagem, Sandra Vanzin, 52, conta que dezembro é o mês mais esperado para as vendas. A família dela comanda a lancheria no terminal há quase 30 anos.

— Até o Natal, já percebemos um aumento de 10% em relação ao ano passado. Esperamos que continue assim para os próximos dias — afirma Sandra, que também é atendente da cafeteria.