Rodoviária de Caxias do Sul projeta aumento superior a 30% no fluxo de passageiros para o fim de ano

Linhas para o litoral terão ampliação a partir da metade de dezembro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Estação Rodoviária de Caxias do Sul projeta um crescimento superior a 30% no fluxo de passageiros durante as festas de fim de ano. A projeção é do diretor do terminal, Glauber Gobatto, que observa diferentes tendências nas próximas semanas: enquanto no Natal o desejo é por reencontrar familiares em outras cidades gaúchas, o Ano-Novo traz consigo a busca pelo litoral.

Para entender o cenário, em dezembro de 2024, somente as linhas intermunicipais atenderam a 48 mil usuários, sendo que a média mensal, incluindo embarques interestaduais, gira em torno dos 38 mil, de acordo com Gobatto. Por isso, as empresas que operam o serviço têm a liberdade de adicionar ônibus extras conforme observam o aumento da demanda.

A partir do dia 15 será ampliado o número de viagens para Capão da Canoa, com transporte de segunda a sábado, às 8h, além de um extra nas sextas, às 19h. Torres ganha linha direta (trajeto mais rápido) a partir do dia 19, com saídas de segunda a sábado, às 7h.

— O interessante é o passageiro planejar a viagem e comprar a passagem antecipadamente, porque ele vai poder pegar o melhor dia, horário e o lugar mais conveniente no ônibus — recomenda o diretor.

O último reajuste no preço dos bilhetes foi em dezembro do ano passado, quando houve acréscimo de 8%, informa o terminal.

Preço das passagens*

Caxias-Torres : viagens em quatro horários, a partir de R$ 88,75

: viagens em quatro horários, a partir de R$ 88,75 Caxias-Arroio do Sal : viagens em três horários, a partir de R$ 85,05

: viagens em três horários, a partir de R$ 85,05 Caxias-Capão da Canoa : viagem em um horário, com custo de R$ 94,35

: viagem em um horário, com custo de R$ 94,35 Caxias-Porto Alegre : viagens em 23 horários, a partir de R$ 53,50

: viagens em 23 horários, a partir de R$ 53,50 Caxias-Santa Maria : viagens em dois horários, a partir de R$ 164,15

: viagens em dois horários, a partir de R$ 164,15 Caxias-Passo Fundo : viagens em cinco horários, a partir de a partir de R$ 85,88

: viagens em cinco horários, a partir de a partir de R$ 85,88 Caxias-Vacaria: viagens em nove horários, a partir de R$ 48,90

* A consulta dos valores foi feita para o dia 22 de dezembro, segunda-feira, um dos possíveis dias de fluxo intenso. A passagem comprada online (neste link) possui taxa de serviço.

Diária do estacionamento é de R$ 20 para quem optar por deixar o veículo e viajar de ônibus. Ulisses Castro / Agencia RBS

Estrutura

Gobatto salienta que este é o segundo ano de funcionamento do novo sistema de estacionamento, administrado por uma empresa terceirizada. São 10 minutos de tolerância para uso das vagas sem pagar, entre o embarque e o desembarque. A diária custa R$ 20 para quem optar por deixar o veículo no estacionamento e viajar de ônibus.

Além disso, a estrutura do local, como a fachada, foi revitalizada recentemente. Um dos túneis ainda está em obras para instalação de mais sete lojas de 10 metros quadrados, adianta o diretor da rodoviária: