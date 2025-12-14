Roberto Carlos se envolve em acidente durante gravação de especial em Gramado

Roberto Carlos gravou o especial de fim de ano da Globo na sexta-feira(12) em Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

O cantor Roberto Carlos se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (14) em Gramado, na serra gaúcha. O artista chegou a ser levado ao hospital, mas já foi liberado.

O acidente aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do tradicional especial de fim de ano que será transmitido pela TV Globo. Conforme a assessoria da emissora, houve uma falha no freio do Cadillac conduzido pelo cantor, que acabou atingindo três carros da equipe do artista.

Ainda de acordo com a nota, Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram levados ao Hospital Arcanjo São Miguel. Os quatro foram atendidos para exames e liberados em seguida.