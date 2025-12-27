Retomada operação da balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra

Foi retomada na manhã deste sábado (27) a operação da balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra. A informação foi confirmada pelo prefeito de São Valentim do Sul, Moises Cavanus. O serviço, que permite a travessia sobre o Rio Taquari, havia sido suspenso no fim da tarde da sexta-feira (26).

Na ocasião, a empresa Lacel informou que a medida foi tomada de forma preventiva devido à elevação do nível do rio. A altura das águas já se normalizou, segundo Cavanus.