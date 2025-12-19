Geral

Restaurante Popular de Caxias do Sul distribuirá cerca de 650 ceias na véspera de Natal

Os beneficiados serão as famílias cadastradas no programa, além de associações de recicladores e cozinhas solidárias. A iniciativa também contou com doações de empresas e a parceria do Banco de Alimentos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) e Associação Mão Amiga

