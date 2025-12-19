Restaurante Popular de Caxias do Sul distribuirá cerca de 650 ceias na véspera de Natal

Registro da ceia realizada em 2023. Os kits desse ano contarão com ave assada, frutas, arroz à grega, farofa, panetone, bombons e suco. Divulgação / Divulgação

Cerca de 650 ceias natalinas serão distribuídas para as famílias cadastradas no Restaurante Popular de Caxias do Sul (Repop), além de associações de recicladores e cozinhas solidárias, na próxima quarta-feira (24), véspera de Natal. A iniciativa é do Banco de Alimentos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) em parceria com a Associação Mão Amiga. A ação já está no sétimo ano consecutivo.

O kit contará com ave assada, frutas, arroz à grega, farofa, panetone, bombons e suco. As refeições começarão a ser preparadas na terça-feira (23), na sede do Restaurante Popular (Repop) com o auxílio de voluntários e empresas. A distribuição das ceias será na véspera do Natal, na quarta-feira (24).

— É esforço de muitas mãos: servidores, parceiros e voluntários que levam alegria e esperança para diversas famílias no Natal — destacou o titular da Smapa, Rudimar Menegotto.

A nutricionista da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da pasta, Cristina Fabian Gregoletto, acredita que os benefícios vão além da refeição.

— Não se trata somente do alimento sobre a mesa, mas de toda a questão emotiva que o Natal concentra — observou.