Resiliência na safra da uva, neve, celular nas escolas, visita ao Papa e construção de ponte: confira em fotografias cinco fatos que marcaram o ano na Serra

Dando continuidade à série especial de retrospectiva sobre 2025, o Pioneiro destaca neste fim de semana cinco episódios com imagens emblemáticas do ano que se encerra. As publicações começaram com os cinco fatos que motivaram celebrações na Serra. E seguem até a edição de terça-feira (30), totalizando 25 marcos históricos do período. Além disso, na edição conjunta da virada, dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, confira seis fatos que gostaríamos de ver em 2026.
Veja cinco fatos com fotos emblemáticas do ano que está terminando:
Resiliência na vindima
A última safra da uva foi simbólica entre os exemplos de resiliência gaúcha. Após um 2024 devastador, marcado por enchentes históricas que reduziram a produção a cerca de 541 milhões de quilos, o setor vitivinícola celebrou com uma virada triunfal.
Com o clima favorável, a colheita superou as expectativas, atingindo a marca de 750 milhões de quilos, um crescimento expressivo de quase 40% em relação ao ano anterior. Mais que volume, a safra entregou excelência: o tempo seco garantiu uvas com alta concentração de açúcar e cores intensas, elevando a qualidade de sucos e vinhos. Se em 2024 o desafio era a reconstrução, 2025 ficará na história como o ano em que a vitivinicultura não apenas se recuperou, mas alcançou patamares comparáveis às melhores safras da década.
Foco no quadro, celular guardado
Uma mudança profunda nas salas de aula brasileiras também ocorreu neste ano com a nova lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A medida, oficializada logo em janeiro, é para combater a distração excessiva e melhorar a saúde mental dos estudantes. Em Caxias, instituições adotaram estratégias como o recolhimento dos aparelhos no início do turno ou a proibição total nos intervalos.
A nova legislação permite o uso apenas para fins estritamente pedagógicos ou em casos de acessibilidade. Educadores da Serra relataram que a restrição já refletiu em maior engajamento acadêmico e no resgate da convivência social entre os jovens.
Papa Leão substitui Francisco
O ano de 2025 marcou uma transição histórica para os católicos no mundo. Após a morte do papa Francisco em abril, o conclave elegeu, em maio, o cardeal Robert Francis Prevost como sucessor, que adotou o nome de Leão XIV. Primeiro pontífice norte-americano, ele é membro da Ordem de Santo Agostinho, fato que emocionou a irmã Lourdes Dias de Castro, agostiniana que atua no bairro Glória, em Caxias do Sul. Para ela, o lema de “um só coração e uma só alma” será o pilar deste novo reinado.
A conexão com a Serra fortaleceu-se em junho, durante o Jubileu dos Bispos. O bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon (foto abaixo), e o bispo emérito dom Alessandro Ruffinoni visitaram o novo Papa em Roma. No encontro, Leão XIV destacou a missão de acolhida, especialmente aos migrantes, lembrando o legado de São João Batista Scalabrini, cuja história é profundamente ligada à diocese caxiense.
Cenário europeu
O inverno consolidou-se na memória dos gaúchos como um dos mais rigorosos da década, transformando a paisagem da Serra e dos Campos de Cima da Serra em cenários tipicamente europeus. O primeiro grande episódio ocorreu precocemente, ainda em maio, quando uma potente massa de ar polar, combinada à umidade de um ciclone extratropical, trouxe neve para São José dos Ausentes e Cambará do Sul.
O ápice da temporada deu-se em agosto: no dia 9, uma queda histórica, com flocos de grande intensidade, voltou a cobrir Ausentes e Cambará. Como na localidade rural ausentina de Butiá, para a alegria dos cães.
Esperança na travessia em Santa Bárbara
Após ser levada pela enchente histórica de setembro de 2023, o início da reconstrução da ponte de Santa Bárbara sobre o Rio Taquari, ligando os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul pela ERS-431, deu uma esperança para quem necessita, há mais de dois anos, utilizar uma balsa para fazer a travessia.
O silêncio no canteiro de obras deu lugar ao som das máquinas em novembro de 2025, com o início da fundação dos primeiros pilares. A estrutura, projetada para ser mais alta e resistente que a anterior, é vital para o escoamento da produção e a mobilidade regional. O avanço das obras, após meses de impasses burocráticos e técnicos, encerra o ano com um horizonte de esperança.
Para os moradores e produtores que dependem da conexão, o erguer dos pilares em 2025 representa não apenas uma obra de engenharia, mas a reconexão definitiva de uma região que aprendeu a resistir à força das águas.