Resiliência na safra da uva, neve, celular nas escolas, visita ao Papa e construção de ponte: confira em fotografias cinco fatos que marcaram o ano na Serra

Turistas festejam a chegada da neve em São José dos Ausentes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Dando continuidade à série especial de retrospectiva sobre 2025, o Pioneiro destaca neste fim de semana cinco episódios com imagens emblemáticas do ano que se encerra. As publicações começaram com os cinco fatos que motivaram celebrações na Serra. E seguem até a edição de terça-feira (30), totalizando 25 marcos históricos do período. Além disso, na edição conjunta da virada, dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, confira seis fatos que gostaríamos de ver em 2026.

Veja cinco fatos com fotos emblemáticas do ano que está terminando:

Resiliência na vindima

Safra foi de 750 milhões de quilos, um crescimento expressivo de quase 40% em relação ao ano anterior. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A última safra da uva foi simbólica entre os exemplos de resiliência gaúcha. Após um 2024 devastador, marcado por enchentes históricas que reduziram a produção a cerca de 541 milhões de quilos, o setor vitivinícola celebrou com uma virada triunfal.

Para a alegria dos turistas, como na pisa da uva na Casa Zottis, no Vale dos Vinhedos, em Bento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o clima favorável, a colheita superou as expectativas, atingindo a marca de 750 milhões de quilos, um crescimento expressivo de quase 40% em relação ao ano anterior. Mais que volume, a safra entregou excelência: o tempo seco garantiu uvas com alta concentração de açúcar e cores intensas, elevando a qualidade de sucos e vinhos. Se em 2024 o desafio era a reconstrução, 2025 ficará na história como o ano em que a vitivinicultura não apenas se recuperou, mas alcançou patamares comparáveis às melhores safras da década.

Foco no quadro, celular guardado

Aparelhos de celular são colocados em compartimentos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma mudança profunda nas salas de aula brasileiras também ocorreu neste ano com a nova lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A medida, oficializada logo em janeiro, é para combater a distração excessiva e melhorar a saúde mental dos estudantes. Em Caxias, instituições adotaram estratégias como o recolhimento dos aparelhos no início do turno ou a proibição total nos intervalos.

Restrição se refletiu em maior engajamento acadêmico. Porthus Junior / Agencia RBS

A nova legislação permite o uso apenas para fins estritamente pedagógicos ou em casos de acessibilidade. Educadores da Serra relataram que a restrição já refletiu em maior engajamento acadêmico e no resgate da convivência social entre os jovens.

Papa Leão substitui Francisco

Bispo emérito dom Alessandro Ruffinoni cumprimenta o Leão XIV, no Vaticano. Vatican Media / Divulgação

O ano de 2025 marcou uma transição histórica para os católicos no mundo. Após a morte do papa Francisco em abril, o conclave elegeu, em maio, o cardeal Robert Francis Prevost como sucessor, que adotou o nome de Leão XIV. Primeiro pontífice norte-americano, ele é membro da Ordem de Santo Agostinho, fato que emocionou a irmã Lourdes Dias de Castro, agostiniana que atua no bairro Glória, em Caxias do Sul. Para ela, o lema de “um só coração e uma só alma” será o pilar deste novo reinado.

Bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon (D), durante o Jubileu dos Bispos, no Vaticano. Dom Alessandro Ruffinoni / Divulgação

A conexão com a Serra fortaleceu-se em junho, durante o Jubileu dos Bispos. O bispo diocesano de Caxias do Sul, dom José Gislon (foto abaixo), e o bispo emérito dom Alessandro Ruffinoni visitaram o novo Papa em Roma. No encontro, Leão XIV destacou a missão de acolhida, especialmente aos migrantes, lembrando o legado de São João Batista Scalabrini, cuja história é profundamente ligada à diocese caxiense.

Cenário europeu

Neve na na localidade rural de Butiá, em São José dos Ausentes, para a alegria dos cães. Milena Velho Amaral / Divulgação

O inverno consolidou-se na memória dos gaúchos como um dos mais rigorosos da década, transformando a paisagem da Serra e dos Campos de Cima da Serra em cenários tipicamente europeus. O primeiro grande episódio ocorreu precocemente, ainda em maio, quando uma potente massa de ar polar, combinada à umidade de um ciclone extratropical, trouxe neve para São José dos Ausentes e Cambará do Sul.

O ápice da temporada deu-se em agosto: no dia 9, uma queda histórica, com flocos de grande intensidade, voltou a cobrir Ausentes e Cambará. Como na localidade rural ausentina de Butiá, para a alegria dos cães.

Esperança na travessia em Santa Bárbara

Em novembro começou a fundação dos primeiros pilares para a nova ponte na ERS-431 sobre o Rio Taquari, na localidade de Santa Bárbara, entre os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após ser levada pela enchente histórica de setembro de 2023, o início da reconstrução da ponte de Santa Bárbara sobre o Rio Taquari, ligando os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul pela ERS-431, deu uma esperança para quem necessita, há mais de dois anos, utilizar uma balsa para fazer a travessia.

O silêncio no canteiro de obras deu lugar ao som das máquinas em novembro de 2025, com o início da fundação dos primeiros pilares. A estrutura, projetada para ser mais alta e resistente que a anterior, é vital para o escoamento da produção e a mobilidade regional. O avanço das obras, após meses de impasses burocráticos e técnicos, encerra o ano com um horizonte de esperança.

Há mais de dois anos, população precisa utilizar uma balsa para fazer a travessia sobre o Rio Taquari Porthus Junior / Agencia RBS

