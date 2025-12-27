Recadastramento de usuários dos serviços de saúde de Carlos Barbosa se inicia nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (29) o recadastramento dos usuários dos serviços de saúde de Carlos Barbosa. Conforme a secretaria municipal da Saúde do município, a medida tem como objetivo atualizar as informações da população.

O processo será realizado, preferencialmente, de forma online, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado neste link, ou no site oficial da prefeitura.

Para as pessoas que não têm acesso à internet, a secretaria da Saúde disponibiliza o formulário físico. O documento pode ser retirado no Centro Municipal de Saúde (Rua Rui Ramos, 90, Centro), onde os usuários também receberão orientações para o preenchimento correto e posterior devolução.

O recadastramento segue até o dia 31 de julho de 2026.