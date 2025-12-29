Geral

Reajuste da passagem de ônibus entra em vigor a partir desta quinta-feira em Caxias do Sul; confira os valores

Decretos com os novos valores e o subsídio de R$ 14,4 milhões do município à Visate foram publicados nesta segunda-feira (29). Tarifa passa a custar R$ 6,50 no Caxias Urbano e R$ 9 para o pagamento em dinheiro. Usuários do cartão que efetuarem recarga até quarta (31) terão preço atual, R$ 5,45, descontado até os 60 primeiros dias de 2026

Bruno Tomé

