Reajuste da passagem de ônibus entra em vigor a partir desta quinta-feira em Caxias do Sul; confira os valores

Aumento da passagem é de 20% em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os novos preços da passagem de ônibus em Caxias do Sul passam a ser cobrados a partir de quinta-feira (1º/01). O reajuste foi oficializado com a publicação do decreto no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (29). O subsídio de R$ 14,4 milhões da prefeitura à Visate também foi sancionado.

O aumento no valor da passagem é de 20%. Assim, o preço passa a ser de R$ 6,50 (antes era de R$ 5,45) para quem utiliza o Caxias Urbano e R$ 9 em dinheiro (antes era de R$ 7,50). No caso dos distritos, os valores variam entre R$ 12 e R$ 31,50. Enquanto isso, o vale-transporte fica em R$ 8,30 (antes era de R$ 6,80).

De acordo com a Visate, os valores recarregados no Caxias Urbano até quarta-feira (31) terão a cobrança da tarifa antiga durante os primeiros 60 dias de 2026. Ou seja, valerá nesse período a cobrança de R$ 5,45 para as passagens adquiridas até o fim deste ano.

O subsídio de R$ 14,4 milhões, defendido pelo município e aprovado na Câmara de Vereadores, conforme a proposta, foi para evitar um reajuste ainda maior.

Conforme uma análise técnica do Conselho Municipal de Mobilidade, para manter os valores praticados em 2025, o município precisaria subsidiar R$ 35 milhões. Contudo, conforme o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), Elisandro Fiuza, não havia condições financeiras para isso.

Os novos valores

Urbano

Dinheiro : R$ 9

: R$ 9 Vale-transporte : R$ 8,30

: R$ 8,30 Cartão (pessoa física) : R$ 6,50

: R$ 6,50 Estudante: R$ 4,50

Semiurbano (interior)