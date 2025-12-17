Rainha e princesas da Festa da Uva, de Caxias do Sul, recebem as joias oficiais

Rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti (C) e as princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva. Janaína Silva / Dinâmica Conteúdo Inteligente

A rainha e as princesas da Festa da Uva terão joias oficiais para a edição de 2026. As peças, desenvolvidas pela designer e estilista Caroline Madalosso, foram entregues ao trio na tarde desta quarta-feira (17), em cerimônia no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul.

A inspiração para a criação dos itens partiu do conceito de filó, evento enraizado na cultura dos imigrantes italianos e que simboliza a convivência, a partilha, a continuidade e os laços construídos ao longo do tempo. Tais valores são traduzidos nas joias por meio de formas entrelaçadas, estruturas contínuas e gestos repetidos.

Confeccionadas em liga metálica, as peças passaram por um processo totalmente manual. A finalização foi feita com aplicação de ouro — o mesmo banho utilizado nas coroas oficiais usadas pela rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti e pelas princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva.

— O ouro aparece como um elemento que carrega tempo e camadas. Esse detalhe reforça o conceito de que a beleza da Festa da Uva está no que é construído com paciência, trabalho e repetição de gestos ao longo da história — explica Caroline.

— Cada detalhe foi pensado para contar uma história. As joias não são apenas complementos estéticos, elas carregam identidade, memória e emoção. Representam o cuidado com a tradição e o respeito à história que a Festa da Uva celebra — acrescenta a estilista e integrante da comissão social da Festa da Uva Elisa Kuver.

As joias se somam aos vestidos criados por Rico Bracco e as coroas, idealizadas pelo caxiense Carlos Bacchi.