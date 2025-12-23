Geral

Homenagem
Notícia

"Quero sorrir pela vida dela": filho fala sobre Ieda Maria Vargas, primeira Miss Universo brasileira que morreu em Gramado

Familiar e conhecidos relatam histórias sobre esta importante personalidade do Rio Grande do Sul, que faleceu aos 80 anos, nesta segunda-feira

Renata Oliveira Silva

