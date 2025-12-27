Quase R$ 315 milhões devem ser arrecadados com o IPVA em Caxias do Sul

Caxias do Sul concentra 196,7 mil veículos tributados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A arrecadação do IPVA em 2026 em Caxias do Sul vai corresponder a 5,7% do total de R$ 6,2 bilhões esperados para todo o Estado. A previsão da secretaria da Fazenda é de que R$ 314,9 milhões sejam arrecadados no município que concentra 196,7 mil veículos tributados.

O valor é dividido igualmente para a prefeitura e o Estado. O prazo para garantir o desconto máximo no IPVA 2026 se encerra na próxima terça-feira (30). Até essa data, os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e não atualização do valor da UPF/RS. Somados esses dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%.

Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo. Depois de dezembro, ainda haverá redução de 3% para quem pagar em janeiro, 2% em fevereiro e 1% em março.

É possível parcelar o pagamento em até seis vezes sem juros, mas a primeira parcela deve ser paga em janeiro. Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril.

Quem paga IPVA?

Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.

Como pagar?

Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code?

No aplicativo IPVA RS, disponível na App Store e Google Play, ou no site da Receita Estadual.