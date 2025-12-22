Quase 19 mil veículos passam pela Rota do Sol rumo ao Litoral ao longo do final de semana

Rota do Sol registrou pico de movimento na sexta-feira rumo ao Litoral. Ulisses Castro / Agencia RBS

O verão que se iniciou na tarde de domingo (21) e a temporada de férias já refletem em aumento no fluxo de veículos na Rota do Sol, principal ligação entre a Serra e o Litoral. Entre a última sexta-feira (19) e o domingo, foram 18.908 veículos no sentido às praias, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

O pico de movimento foi na sexta-feira, quando 7.411 veículos transitaram pela rodovia rumo ao Litoral. No sábado (20), foram contabilizados 4,3 mil veículos e no domingo, 7.197. Não foram registrados acidentes.

Leia Mais Verão no RS terá temperaturas acima da média e risco de eventos extremos

Projeção

No ano passado, entre 21 e 25 de dezembro, foram 47,1 mil veículos no sentido Serra–Litoral. No sentido inverso, Litoral–Serra, o volume chegou a 25.860 veículos no mesmo período.