Quase 19 mil veículos passam pela Rota do Sol rumo ao Litoral ao longo do final de semana

O verão que se iniciou na tarde de domingo (21) e a temporada de férias já refletem em aumento no fluxo de veículos na Rota do Sol, principal ligação entre a Serra e o Litoral. Entre a última sexta-feira (19) e o domingo, foram 18.908 veículos no sentido às praias, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).
O pico de movimento foi na sexta-feira, quando 7.411 veículos transitaram pela rodovia rumo ao Litoral. No sábado (20), foram contabilizados 4,3 mil veículos e no domingo, 7.197. Não foram registrados acidentes.
Projeção
No ano passado, entre 21 e 25 de dezembro, foram 47,1 mil veículos no sentido Serra–Litoral. No sentido inverso, Litoral–Serra, o volume chegou a 25.860 veículos no mesmo período.
Para este ano, a expectativa é de números semelhantes ou até superiores. Até o Natal, o CRBM projeta que 50 mil veículos façam o trajeto. Isso se deve, conforme a corporação, a um aumento estimado de cerca de 3% na frota de veículos no Estado.