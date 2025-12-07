Geral

Raízes do Futuro 
Notícia

Projeto de enóloga busca apoio para levar educação ambiental e produção sustentável de alimentos para escolas de Bento Gonçalves e Caxias do Sul

Deise Pelicioli coordena projeto que irá desenvolver oito hortas biodinâmicas em colégios e levar formação para agricultoras. Campanha de financiamento já superou R$ 30 mil em arrecadação. Saiba como contribuir 

Tamires Piccoli

