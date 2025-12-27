Princípio de incêndio paralisa pronto-atendimento do hospital de Nova Prata 

Fogo foi controlado durante a madrugada de sábado. Bombeiros de Veranópolis / Divulgação

Um princípio de incêndio na madrugada deste sábado (27) paralisa o pronto-atendimento do Hospital São João Batista, em Nova Prata. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.

O sinistrou começou, segundo os bombeiros, no centro de partos, que fica no segundo andar do hospital. Ninguém estava na sala no momento da ocorrência registrada por volta das 3h40min.

De acordo com o administrador do hospital, Marcos Santori, 26 pacientes, entre eles quatro recém-nascidos, foram transferidos para hospitais de Veranópolis e Paraí neste sábado.

— Foi um incêndio de poucas chamas, mas de muita fumaça. O hospital foi evacuado rapidamente e todos os pacientes encaminhados em segurança e sem ferimentos para cidades vizinhas — relatou.

O combate às chamas molhou toda a estrutura do pronto-atendimento, que precisou ser desativado. Segundo Santori, os casos de urgência e emergência serão atendidos em Veranópolis.

Uma base provisória também foi instalada no Posto Central de Nova Prata, onde médicos e enfermeiros foram realocados para atendimentos de baixa complexidade.

A direção do hospital ainda calcula os prejuízos concentrados no centro de parto e acredita que o serviço do pronto-atendimento retorne ainda neste final de semana.