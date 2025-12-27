Geral

No 2º andar
Princípio de incêndio paralisa pronto-atendimento do hospital de Nova Prata 

26 pacientes, entre eles quatro recém-nascidos foram transferidos para as cidades de Paraí e Veranópolis. Ninguém se feriu e as chamas já foram controladas

Pedro Zanrosso

