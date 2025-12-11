Primeira etapa das obras do Parque Rural de Caxias do Sul deve ser licitada no início de 2026

O projeto de criação da zona específica que viabiliza o instalação do Parque Rural no distrito de Vila Seca, interior de Caxias do Sul, foi aprovado por unanimidade de votos em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores desta quarta-feira (10). Com isso, a primeira etapa da obra deve ser licitada no primeiro trimestre de 2026.
Com a criação da Zona Específica Parque Rural (ZEPR), o município assegura a execução adequada das obras e serviços previstos, proporcionando maior segurança jurídica e facilitando os procedimentos de licenciamento ambiental, aprovação de projetos e implantação da infraestrutura necessária. Com a ZERP, será permitido atividades como:
- Equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte;
- Feiras, exposições e eventos comunitários;
- Instalações agroecológicas e educativas;
- Trilhas ecológicas, áreas de contemplação e educação ambiental;
- E apoio administrativo.
Além disso, o zoneamento autoriza a licitação da primeira etapa da obra, sendo a cancha de laço e de provas. Segundo o presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz Neto, esse processo deve ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2026.
— Nós estamos trabalhando forte nessa questão. A aprovação da zona era um passo necessário. Agora acredito que entre janeiro, mais tardar fevereiro, esteja sendo licitada a primeira parte — destacou.
A proposição também autoriza convênios, termos de cooperação e parcerias público-privadas, mediante aprovação prévia do município, para a execução de atividades, manutenção ou serviços. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas promover os ajustes correspondentes na base cartográfica.
Sobre o Parque Rural
O Parque Rural será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, distante dois quilômetros da Rota do Sol.
A área foi adquirida pela prefeitura pelo valor de R$ 3,1 milhões e também dividiria espaço com o Parque Automotivo. No entanto, após questões técnicas e ambientais, a administração precisou mudar a localização da atração automobilística para a área no km 145 da Rota do Sol, no bairro Belo Horizonte, próximo à entrada para a represa Maestra.
Com isso, o Parque Rural ocupará um terreno de quase 62 hectares e vai contar com núcleos esportivo, comercial, animal, de lazer e hospedagem, educacional, de apoio e estacionamento, além de água, luz, rede de drenagem e esgoto.
O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos da secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan). O recurso de cerca de R$ 1,3 milhão é proveniente de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT).
A terraplanagem de todo o Parque Rural será feita pela Secretaria Municipal de Obras (SMO) e a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) trabalha na licença ambiental do empreendimento.