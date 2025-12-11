Geral

Promessa
Notícia

Primeira etapa das obras do Parque Rural de Caxias do Sul deve ser licitada no início de 2026

Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei complementar que cria a zona específica para o espaço e, assim, o projeto pode ter início

Renata Oliveira Silva

