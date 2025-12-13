Geral

R$ 14 mil em mercadoria
Notícia

PRF apreende 120 vapes contrabandeados dentro de caixas de brinquedo em Bento Gonçalves

Dispositivos com importação e venda proibidas no país eram transportados em ônibus que foi parado por agentes na BR-470

Luca Roth

