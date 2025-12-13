PRF apreende 120 vapes contrabandeados dentro de caixas de brinquedo em Bento Gonçalves

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 120 cigarros eletrônicos contrabandeados em Bento Gonçalves na manhã deste sábado (13). A carga era transportada em um ônibus, que foi parado no km 224 da BR-470.

Os agentes viram duas caixas de brinquedos no compartimento de cargas e encomendas do veículo e, ao abri-las, localizaram os vapes — como são conhecidos popularmente. A importação e a comercialização deste tipo de produto são proibidas no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a PRF, a mercadoria é avaliada em aproximadamente R$ 14 mil e havia sido despachada como encomenda, portanto, não pertencia a um passageiro. O ônibus fazia o itinerário Foz do Iguaçu (PR) a Porto Alegre.