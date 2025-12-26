Prêmio recorde da Mega da Virada aumenta movimento nas lotéricas em Caxias do Sul; saiba até quando dá para jogar

Procura dos apostadores deve aumentar ainda mais na próxima semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois do feriado de Natal, a correria agora é para garantir a aposta que pode dar ao vencedor o prêmio recorde de R$ 1 bilhão da Mega-Sena da Virada.

Na manhã desta sexta-feira(26), entre as tradicionais trocas de produtos no comércio, o que chamou atenção também foi o movimento que já começa a aumentar nas lotéricas em Caxias do Sul.

Leia Mais Até quando dá para jogar na Mega da Virada

Em uma delas, no bairro Sagrada Família, são cerca de 120 bolões vendidos por dia, o que faz a sócia-proprietária Geovana Kaczala não acreditar que o prêmio saia apenas para um vencedor:

— Vão ser muitos ganhadores, os bolões ajudam nisso. O movimento para a compra dos números da Mega Virada começou há dias, quando as pessoas receberam o salário e o 13º.

Marilene Rufatto, 70: chance garantida para se tornar uma bilionária. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em São Pelegrino, a moradora de Forqueta Marilene Rufatto, 70 anos, aproveitou a ida ao Centro para garantir a participação em mais um concurso da Loteria Federal:

— Eu quase nunca jogo, encontrei os bilhetes do ano passado e joguei os mesmos números. Gastei R$ 45 e, se ganhar, vou ajudar os animais e os hospitais.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa, com valor mínimo de R$ 6.

Sobre o sorteio

Data do sorteio: 31 de dezembro

31 de dezembro Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro

até as 20h do dia 31 de dezembro Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa

pela transmissão ao vivo pelo ou perfil oficial da Caixa Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão