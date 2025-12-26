Prêmio recorde da Mega da Virada aumenta movimento nas lotéricas em Caxias do Sul; saiba até quando dá para jogar

Depois do feriado de Natal, a correria agora é para garantir a aposta que pode dar ao vencedor o prêmio recorde de R$ 1 bilhão da Mega-Sena da Virada.
Na manhã desta sexta-feira(26), entre as tradicionais trocas de produtos no comércio, o que chamou atenção também foi o movimento que já começa a aumentar nas lotéricas em Caxias do Sul.
Em uma delas, no bairro Sagrada Família, são cerca de 120 bolões vendidos por dia, o que faz a sócia-proprietária Geovana Kaczala não acreditar que o prêmio saia apenas para um vencedor:
— Vão ser muitos ganhadores, os bolões ajudam nisso. O movimento para a compra dos números da Mega Virada começou há dias, quando as pessoas receberam o salário e o 13º.
Em São Pelegrino, a moradora de Forqueta Marilene Rufatto, 70 anos, aproveitou a ida ao Centro para garantir a participação em mais um concurso da Loteria Federal:
— Eu quase nunca jogo, encontrei os bilhetes do ano passado e joguei os mesmos números. Gastei R$ 45 e, se ganhar, vou ajudar os animais e os hospitais.
As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa, com valor mínimo de R$ 6.
Sobre o sorteio
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão