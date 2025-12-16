Prefeitura de Gramado prorroga por mais seis meses decreto que veta novos alvarás para hotéis e restaurantes na cidade

Avenida Borges de Medeiros, no centro da cidade, concentra opções em hotelaria e gastronomia Cleiton Thiele / Reprodução

A prefeitura de Gramado anunciou nesta terça-feira (16) que vai prorrogar por mais 180 dias o decreto que proíbe a concessão de alvarás para construção de novos restaurantes e hotéis no município. A medida não se aplica a empreendimentos que já estavam em construção ou com projeto em análise.

A suspensão é válida para hotéis a partir de 20 leitos em todo o território da cidade e para restaurantes a partir de 20 de cadeiras na região central de Gramado. Também segue autorizada a troca de CNPJ de restaurantes em caso de venda.

Para o prefeito Nestor Tissot, a prorrogação é um pedido do setor e se faz necessária para organizar a infraestrutura da cidade:

— Precisamos fazer grandes obras na região central para melhorar o abastecimento de água, o saneamento básico e a rede de energia elétrica. Além disso, é preciso repensar e planejar nossa essência como destino turístico. Vamos usar mais esses seis meses para ouvir e debater, para organizar o nosso crescimento — afirmou.

Segundo o último censo do IBGE, de 2022, Gramado tem cerca de 40 mil habitantes. A cidade já tem 216 hotéis, somando mais de 24 mil leitos. Já estão em construção 13 empreendimentos (que vão totalizar cerca de 10 mil novos leitos), além de outros 33 projetos que estão em análise.

O município também conta com 318 restaurantes ou bares que, juntos, somam cerca de 26 mil cadeiras. Enquanto isso, 43 pedidos de novos empreendimentos na gastronomia já tramitam e podem ser aprovados.

Coletiva de anúncio da prorrogação aconteceu nesta manhã, na prefeitura

— A prorrogação mostra que a cidade está alinhada com o crescimento sustentável. Não adianta abrir um leito e uma cadeira por habitante, não existe demanda para tamanha oferta. É necessário manter a saúde e a longevidade dos empreendimentos e investimentos que já existem na cidade — explica o presidente do Sindicato de Turismo da Região das Hortênsias, Cláudio Souza.

De acordo com a plataforma Flutua, ferramenta utilizada pelo SindTur para medir o fluxo de movimento na cidade semanalmente, a taxa de ocupação da rede hoteleira já superou 74% neste mês de dezembro, o que é considerado um ótimo número para a alta temporada de Natal pelo setor turístico. Porém, a média de ocupação anual dos últimos quatro anos tem oscilado entre 45% e 63%.

— Estamos comemorando um ano de grande fluxo turístico. A média de tempo de permanência do turista na cidade subiu de 4,5 (ao longo de 2025) para seis noites neste último trimestre do ano. Essa medida está sendo prorrogada justamente para planejar nossas atrações e nossa capacidade de receber os visitantes sem sobrecarregar a cidade. Queremos cada vez mais diminuir os ‘altos e baixos’ e equilibrar esse fluxo de turismo no ano todo — explica o secretário municipal de Turismo, Ricardo Reginato Bertolucci.

A Associação dos Bares e Restaurantes da Região das Hortênsias (Abrasel) também se posicionou a favor da prorrogação da medida: