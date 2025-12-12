Geral

Adequações
Notícia

Prefeitura de Caxias pretende implantar espaços de convivência no Centro de Compras da Rua para atrair clientes

Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico providencia torres de carregamento de celular, Wi-Fi grátis, banco para descanso e máquina de café. Galeria fica na Rua Sinimbu, na área central da cidade

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS