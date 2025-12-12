Prefeitura de Caxias pretende implantar espaços de convivência no Centro de Compras da Rua para atrair clientes

Local reúne 35 comerciantes, regularizados da atuação informal nas ruas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Centro de Compras da Rua, em Caxias do Sul, está recebendo adequações internas para implantação de espaços de convivência. O objetivo é melhorar a circulação e a experiência de clientes e dos próprios comerciantes na galeria, que fica na Rua Sinimbu, a poucos metros da Praça Dante Alighieri.

A Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico pretende equipar o empreendimento com torres de carregamento de celular, Wi-Fi grátis, banco para descanso e máquina de café. O titular adjunto da pasta, Sílvio Tieppo, detalha que os aprimoramentos serão viabilizados sem custos, por meio de parcerias.

A mudança, proposta após avaliação técnica, exige que áreas destinadas a bancas sejam desocupadas, o que está em andamento.

Inicialmente, o centro foi estruturado para comportar 47 tendas. Desde a inauguração, em abril, três empreendedores desistiram e outros três optaram por não seguir no processo de regularização da atuação informal. Hoje, o local conta com 35 comerciantes, segundo a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

No mês passado, a prefeitura reconfigurou o empreendimento, renomeando o de Centro de Capacitação e Comércio para Centro de Compras da Rua e estabelecendo uma marca. A iniciativa contempla a adesivagem de vitrines, a elaboração de wind banners, a exibição de faixas em semáforos e a entrega de panfletos nas ruas centrais.

Estabelecimento recebeu nova marca. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A divulgação do local, reivindicada anteriormente pelos comerciantes, tem surtido efeito positivo, avalia Tieppo: