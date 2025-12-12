Geral

Economia
Notícia

Prefeitura de Caxias do Sul lança Refis do Fundo da Casa Popular (Funcap) com a expectativa de arrecadar R$ 5 milhões 

No total, há 1.502 devedores na cidade. A iniciativa é somente para os valores em atraso dos financiamentos em fase de cobrança administrativa ou judicial 

Pioneiro

