Prefeitura de Caxias do Sul lança Refis do Fundo da Casa Popular (Funcap) com a expectativa de arrecadar R$ 5 milhões 

A prefeitura estima arrecadar R$ 5 milhões até o fim do Refis Adriano Chaves / Prefeitura de Caxias do Sul

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025 do Fundo da Casa Popular (Funcap) já está disponível para a população a partir desta sexta-feira (12). Ele dispõe sobre medidas administrativas para o pagamento das prestações em atraso dos contratos de financiamento da iniciativa. A prefeitura estima arrecadar R$ 5 milhões até o fim do Refis.

Segundo o secretário da Habitação, Silvio Daniel, são 1.502 mutuários em dívida com o município. Além disso, o Refis é para os valores em atraso dos financiamentos em fase de cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja nenhuma pendência de defesa, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

Leia Mais Prefeitura de Caxias do Sul encaminha à Câmara projeto para transformar a FAS em secretaria

O plano para pagamento das prestações em atraso ficará aberto pelo período de seis meses, prazo em que é possível parcelar as dívidas em até 60 meses. O cálculo de correção tem taxa de juros de 0,40% até 0,50% ao mês, capitalizada mensalmente, de acordo com o prazo do refinanciamento.

Para aderir ao Refis do Funcap, o devedor precisa comparecer na Secretaria da Habitação no Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

O que é o Funcap