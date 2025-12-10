Geral

Prefeitura de Caxias do Sul deve propor R$ 14,4 milhões de subsídio para o transporte público; tarifas devem aumentar 20%

Os valores devem subir para R$ 6,50, para usuários do cartão Caxias Urbano, e R$ 9, para pagamento em dinheiro, a partir de 2026. A proposta deve ser protocolada na Câmara de Vereadores ainda nesta semana 

Renata Oliveira Silva

