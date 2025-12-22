Prefeitura de Bento Gonçalves abre concursos públicos com 52 vagas

A prefeitura de Bento Gonçalves publicou, nesta segunda-feira (22), dois editais de concurso público para cargos efetivos e formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. Ao todo, os certames contemplam 52 vagas, com oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições para os dois concursos começam às 17h desta segunda-feira (22) e seguem abertas até o dia 20 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), responsável pela organização dos processos seletivos.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 140 para funções de nível superior; R$ 90 para cargos de nível técnico e médio; e R$ 50 para cargos de nível fundamental, completo ou incompleto. Os editais preveem ainda a possibilidade de isenção da taxa, conforme critérios estabelecidos em lei municipal e detalhados nos documentos oficiais.
O Concurso Público nº 01/2025 reúne 42 cargos distribuídos nas áreas administrativa, técnica, operacional e, principalmente, na área da saúde. Há vagas para nível superior para Contador; Enfermeiro; Fonoaudiólogo; Terapeuta Ocupacional; Médico Angiologista; Médico Cardiologista; Médico Cirurgia Geral; Médico Clínica Médica; Médico Endocrinologista; Médico Dermatologista; Médico Gastroenterologista; Médico Generalista; Médico Geral Comunitário; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Infectologista; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista/Traumatologista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Pneumologista; Médico Psiquiatra; Médico Radiologista; Médico Urologista.
Também estão previstas oportunidades para níveis técnico, médio e fundamental, incluindo funções como técnico em enfermagem, agente comunitário de saúde, fiscais, cuidadores, eletricistas, mecânicos, merendeiras e serventes, entre outras.
Já o Concurso Público nº 02/2025 contempla 10 cargos, com foco na área da educação e em funções operacionais. As vagas de nível superior incluem educador infantil e professores das áreas de artes, ciências, geografia, história, inglês, matemática e educação física. Para nível fundamental completo, há oportunidades para motorista e operador de máquinas.
As inscrições são online, pelo site da Fundatec.