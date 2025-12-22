Geral

Oportunidade
Notícia

Prefeitura de Bento Gonçalves abre concursos públicos com 52 vagas

As inscrições para os dois certames começam às 17h desta segunda-feira (22) e seguem abertas até o dia 20 de janeiro de 2026

Gabriela Alves

