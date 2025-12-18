Prefeitura de Antônio Prado amplia vagas e reestrutura rede municipal de ensino

Prédio da Faculdade de Antônio Prado (FAP) passará a integrar a rede municipal de ensino a partir de 2026. Carlos Henrique Cardoso / Divulgação

Com foco em ampliar o número de vagas disponíveis e qualificar a infraestrutura escolar, a prefeitura de Antônio Prado anuncia reestruturação na rede municipal de ensino. A medida envolve a transferência das turmas do 1º ao 9º ano da Escola João XXIII (Rua Vicente Palombini, no Centro) para o prédio da antiga Faculdade de Antônio Prado (FAP).

A iniciativa resultará na abertura de aproximadamente 240 novas vagas entre Educação Infantil e Ensino Fundamental nas diversas escolas da rede municipal e em melhores condições de ensino para alunos e profissionais da educação.

A transferência da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, que passa a ser de 1º ao 9º ano, para o novo prédio, desencadeará uma reorganização completa da rede municipal. A Escola Aparecida, por exemplo, assim como a Escola João XXIII, deixará de atender a Educação Infantil, passando a concentrar o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, ganhando mais espaço físico e a possibilidade de ampliação do turno integral, de 1º ao 5º ano.

Outra medida prevista é o encerramento das atividades no atual prédio da Escola Criança Feliz. Os cerca de 60 alunos atendidos atualmente serão realocados em espaços mais modernos no prédio onde até então funcionava a Escola João XXIII.

Nesta reorganização, a Educação Infantil passará a ser atendida por faixas etárias, sendo que a Escola Municipal de Educação Infantil Lino Celso Zacani atenderá crianças de zero a dois anos, a Escola Municipal de Educação Infantil Casa de Nazaré, de dois a quatro anos e a Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, no prédio da atual João XXIII, crianças de quatro a seis anos, pré-escola.

Entre as adequações previstas no prédio da antiga FAP, a segurança de alunos e professores é tratada como uma das prioridades. O imóvel passará por intervenções específicas para garantir um ambiente adequado e seguro, incluindo a implantação de cercamento com muro, com conclusão prevista no primeiro semestre de 2026. Até a finalização dessa etapa, o local contará com vigilância presencial permanente, com profissionais atuando em dois turnos na segurança do espaço.

O transporte escolar será integralmente garantido e ampliado pelo município, assegurando o atendimento a todos os alunos que necessitarem do serviço, inclusive aqueles que anteriormente residiam mais próximos da escola de origem e que passarão a necessitar deslocamento por meio de veículo até a nova unidade.